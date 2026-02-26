キッチンはものが増えやすく、散らかりやすい場所。しかし、2児の母でありミニマリストのSHIROさん（30代）は、キッチン全体でたった73個しかものをもっていないといいます。「無理に数を減らそうとせず、今の暮らしになにが必要かを考えました」と話すSHIROさんの、キッチンの整え方を詳しく教えていただきました。

キッチンのものは「73個」に

インスタグラマーのSHIROさんは親子3人暮らし。小学生の子どもを育てています。2DKマンションのキッチンは壁づけタイプ。

【写真】フライパンと鍋は1つずつ

食器棚はなく、備えつけの収納スペースもそれほど多くありません。

「それでも、使っていない棚があるほどゆとりがあります。食器とカトラリー、調理道具、キッチン消耗品など家にあるキッチン関連アイテムを数えてみたら、全部で73個でした」（SHIROさん、以下同）

かつてはたくさんもっていましたが、10年ほど前にミニマリズムに目覚め、ものを減らし始めました。この数に絞り込む過程で意識したことは、たったひとつ。

「私が本当に使うもの、なくなったら困るものだけ残しました。捨てるものを探すのではなくて、必要なものを選ぶように意識をきり替えると気持ちがラクに。どんどん手放すことができました」

フライパンと鍋は各ひとつ。迷ったら好きなほうを残す

73個のうち、メインの調理道具はふたつだけ。フライパンと鍋です。

「そもそもわが家はコンロがひとつしかないので、道具をたくさんもっていても同時に調理できません。必要なときは洗って使い回せばいいので、これで十分です」

調理道具もそうですが、ものを減らすことに迷ったときは、2択にして考えるようにしていたそう。

「なにが必要か、どれを残すべきか迷ったら、シンプルに『どっちが好きか？』で決めるんです。たくさんものがあっても、ふたつ並べて好きな方を選んでいけば、最終的には半分に減っていることになります。私はこのやり方で食器や服をかなり減らすことができました」

なにもかも無理に手放さない

食器や調理道具は必要最低限。ほぼ毎日使うものだけを残したというSHIROさんですが、じつはそこまで出番が多くなさそうに思えるサイフォン式のコーヒーメーカーをもっているそうです。

「簡単なドリップパックやインスタントに比べると、コーヒーをいれる手間もお手入れの手間もかかります。でもコーヒーが抽出されていく様子を見るのは、本当に癒されるんです。ほかのものを処分してあいた収納スペースに、ゆとりをもって収納しているので、特別な日の道具ではなく日常使いができています」

ものが多いと収納スペースがぎゅうぎゅうになり、使いたいものが取り出しにくくなる。出すのが面倒になり、そのうち使わなくなって、扉の奥で“化石”化。そんな悪循環に陥ってしまうと、なかなか抜け出せません。まずは使うものだけを選び取る、SHIROさん流のポジティブなものの手放し方、ぜひ参考にしてみてください。