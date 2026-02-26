猫が飼い主の「椅子に座りたがる」5つの理由

1.飼い主の匂いがして安心するから

猫にとって、大好きな飼い主の匂いは何よりも心を落ち着かせるエッセンスです。椅子、特に長時間座っている座面や背もたれには、飼い主の匂いが強く残っています。

猫は鼻が非常に良く、信頼している相手の香りに包まれることで、まるで抱っこされているような安心感を得ています。

飼い主が席を立った瞬間に座り込むのは、消えかけてしまう前にその大好きな匂いを全身で感じたいという、健気な愛情表現のひとつなのです。

2.座面が温かくて気持ちいいから

猫は暖かい場所を見つける天才です。飼い主が座っていた後の椅子は、体温でポカポカと温まっており、猫にとっては「天然の湯たんぽ」が用意されたような状態です。

特に冬場や冷房の効いた部屋では、自分で場所を温める手間が省けるため、効率よく暖を取れる絶好のスポットになります。

冷たい床や冷え切った自分のベッドよりも、人のぬくもりが残る椅子の上が魅力的に見えるのは、生き物としての本能的な選択と言えるでしょう。

3.高さがちょうどよくて落ち着くから

野生時代の名残で、猫は周囲を見渡せる高い場所を好みます。椅子の高さは、床にいるよりも視界が広く、かといって棚の上ほど高すぎないため、部屋の中の様子を把握するのにちょうど良いのです。

また、椅子の脚が囲いのような役割を果たしたり、背もたれが壁になったりすることで、背後を守られているような安心感も生まれます。

自分だけの安全な見張り塔を確保した気分で、ゆったりとくつろいでいることが多いのです。

4.飼い主の関心を自分に向けたいから

「ここに座れば、飼い主が絶対に自分を見てくれる」と学習している賢い猫もいます。椅子に座ろうとした飼い主が「あら、座られちゃった」と声をかけたり、撫でて移動させようとしたりする反応を、猫は「遊んでもらえた！」とポジティブに捉えます。

つまり、椅子を横取りすることは猫なりの「かまってサイン」です。寂しがり屋な性格の猫や、最近遊ぶ時間が少なかったと感じている場合に、この行動がよく見られるようになります。

5.「ここは自分の場所だ」と主張しているから

猫には自分の縄張りを大切にする習性があります。飼い主がいつも使っている椅子は、家の中でも特に「重要な場所」として認識されます。

そこに自分の体の匂いをつけることで、「ここは私の大切な場所でもあるんだよ」とアピールしているのです。

飼い主の椅子を自分のテリトリーに加えることで、飼い主との繋がりをより強く感じ、自分の一部として所有したいという独占欲のような心理が働いています。

無理やりどかすのはNG？正しい対処法

愛猫が座っていると、つい無理やり抱き上げたくなりますが、急に動かされると猫は驚いて恐怖心を感じてしまうことがあります。

まずは優しく名前を呼び、撫でてあげてからゆっくりと移動してもらいましょう。また、椅子のすぐ横に同じような高さのステップや、お気に入りの毛布を敷いた猫用ベッドを用意するのも効果的です。

「飼い主の近くにいられて、さらに快適な場所」を作ってあげることで、椅子の奪い合いを平和に解決できます。

まとめ

猫が椅子を奪うのは、あなたのことが大好きで、あなたと同じ場所を共有したいという純粋な気持ちの表れです。

決して嫌がらせをしているわけではないので、時間に余裕があるときは、そのまま少しだけ隣で過ごしてみるのも良いでしょう。

椅子をめぐるやり取りも、猫との暮らしを彩る楽しいコミュニケーションのひとつです。お互いの心地よい距離感を見つけて、愛猫との絆をさらに深めていってくださいね。