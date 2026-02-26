愛くるしさにやられたぁぁあ！！（幸）【ガチャ】回す手がとまらん♡「新作キャラグッズ」

ますます人気が過熱する【ガチャ】。毎週のように新作が登場して入れ替わりも早いため、人気トイはすぐに完売になってしまうことも……。数ある中でも注目度の高いキャラクターグッズもそのひとつ。そこで今回は、見つけたら即回したい「新作キャラグッズ」を紹介します。

存在感のある大きさが愛くるしい

「なめこ栽培キット ぬいぐるみマスコット」は、約8.5cmと手のひらサイズの大きなぬいぐるみが特徴。ラインナップは、スマホアプリ「なめこ栽培キット」でおなじみのキャラクター5種類となっていて、定番のなめこや白なめこなどがあります。なめこたちらしいゆるっとした表情を見ていると、こちらまで肩の力が抜けてきそう。バッグやポーチにじゃら付けしたくなる愛らしさがポイントです。

新シリーズは缶から飛び出す可愛いフィギュア

「カンキャラ！ サンリオキャラクターズ」は、2026年1月末に発売されたフィギュアの新シリーズ。商品名にもある通り、缶の中からキャラクターたちが飛び出しているようなデザインが特徴です。缶の中身を覗いてみると、中に小さなハートがぎゅっと詰まっているのも注目したいポイント。サンリオらしい可愛い缶のデザインと各キャラクターの愛らしい表情に癒されます。

ついつい回す手が止まらなくなる【ガチャ】の「新作キャラグッズ」。ぬいぐるみマスコットは1回\500（税込）、カンキャラ！ は1回\300（税込）と、チャレンジしやすい価格も魅力の1つです。サンリオキャラクターズは特に人気が高いため、コンプを狙うなら早めにチャレンジしてみて。

