米メディアでの発言が反響

ミラノ・コルティナ五輪が閉幕。フィギュアスケートの団体戦、個人戦で金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）は“日本アニメ愛”を明かしたことでも話題になった。挙がった作品名に、大物作家が思わず驚きの声をあげるなど、反響が広がっている。

リウは米スポーツメディア「オーバータイム」が運営するインスタグラム「オーバータイム WBB」が21日に公開したインタビュー内で、愛するアニメを紹介。「これは結構グロい系なんですけど、『Another』は見たことある？」とインタビュアーに聞き返した。「かなり面白いよ。ちょっとクレイジーだけど、かなりいい」とオススメした。

さらに「あとはもちろん『NANA』も好き」と語ったリウ。漫画をどれくらい読んでいるのか聞かれると、「以前はジュンジ・イトウ作品をめちゃくちゃ読んでた」とホラー漫画家の伊藤潤二氏を挙げ、「あとはイニオ・アサノとか」と浅野いにお氏の作品もお気に入りだったようだ。

これに「Another」の著者である綾辻行人氏も自身のXで反応。「思わぬところで『Another』が出てきてびっくり」と驚きの様子を示した他、自らの作品を挙げられた伊藤氏もXでニコニコマークと太陽の絵文字を並べて好反応を示していた。

X上ではファンから「マニアックで好き 親近感爆増です」「おお、急に親近感が湧いてきました！！」「Anotherとか知ってるならなかなかガチっぽいな」「なんというセンスの良さ！」などの声が寄せられ、米国人金メダリストの発言に注目が集まっている。



（THE ANSWER編集部）