乃木坂46キャプテン・梅澤美波、卒業を発表 東京ドームで卒業コンサート開催
乃木坂46の梅澤美波が25日、自身のブログを更新し、41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の活動をもってグループを卒業することを発表した。
【写真】スタイル抜群の水着＆ランジェリーカットも 乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集
梅澤はブログで「今日は、皆様にお知らせがあります。41枚目シングルの活動をもって 乃木坂46を、卒業します」と発表。「卒業が頭によぎったのは、もう何年も前だったと思います」と明かし、先輩や同期、後輩たちの卒業を見送りながら、「私はいつこの選択をするのだろうと、考えていました」と振り返った。
2023年2月22日にキャプテンに就任した際には「卒業という選択は、自分の中で一度無くしました」と告白。「乃木坂人生また一からスタートする気持ちで より乃木坂46と真正面から向き合い それまでよりも、ここにかける時間と想いを費やしてきたつもりです」と、グループへの思いをつづった。
その上で、「日々頼もしくなる大切な後輩たちの姿を眺めながら みんながより、自信と欲を持ち始めてくれたなと思った今 卒業を決めました」と決断の理由を説明している。
オフィシャルサイトによると、5月19日〜21日に東京ドームで開催される「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の最終日である21日の公演にて「梅澤美波 卒業コンサート」を実施。梅澤は、同公演をもって乃木坂46を卒業する。
梅澤は「私にはもったいなさすぎる時間と場所ですが 乃木坂46と名乗れる時間を 最後まで誇らしく、ステージに立ちたい」「乃木坂46として、私が信じる大好きな乃木坂の形を ライブで見せられるように頑張ります」と決意を示している。
【写真】スタイル抜群の水着＆ランジェリーカットも 乃木坂46・梅澤美波の2nd写真集
梅澤はブログで「今日は、皆様にお知らせがあります。41枚目シングルの活動をもって 乃木坂46を、卒業します」と発表。「卒業が頭によぎったのは、もう何年も前だったと思います」と明かし、先輩や同期、後輩たちの卒業を見送りながら、「私はいつこの選択をするのだろうと、考えていました」と振り返った。
その上で、「日々頼もしくなる大切な後輩たちの姿を眺めながら みんながより、自信と欲を持ち始めてくれたなと思った今 卒業を決めました」と決断の理由を説明している。
オフィシャルサイトによると、5月19日〜21日に東京ドームで開催される「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」の最終日である21日の公演にて「梅澤美波 卒業コンサート」を実施。梅澤は、同公演をもって乃木坂46を卒業する。
梅澤は「私にはもったいなさすぎる時間と場所ですが 乃木坂46と名乗れる時間を 最後まで誇らしく、ステージに立ちたい」「乃木坂46として、私が信じる大好きな乃木坂の形を ライブで見せられるように頑張ります」と決意を示している。