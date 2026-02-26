８人組ボーイズグループＯＣＴＰＡＴＨ（オクトパス）が２６日、４月１５日に発売する９枚目シングル「Ｓｔｅｐｐｉｎ’！！！」の新ビジュアルを公開した。

新曲はＨＩＰ―ＨＯＰをベースに、８人が魅せる新たなスタイルを確立した１曲。タイトル通り、ワンランク上を目指す決意を込めたパワフルでポジティブなメッセージと「ＯＣＴＰＡＴＨ」だからこそ可能なスキルフルなラップとボーカル、一糸乱れぬパフォーマンスが目を惹く。

この日公開された新ビジュアルでは、８人全員が黒のラインが入ったおそろいのトラックパンツと楽曲の歌詞にも登場する“白いスニーカー”を着用。トップスはそれぞれの個性が光る白が基調のカジュアルな衣装をまとった１枚。ストリート感と楽曲の疾走感のあるリズムに合わせた白のワントーンがコンセプトだ。新ビジュアルに使われているステッカーにも遊び⼼を取り入れた、“一人でも多くの人を笑顔に”と活動する「ＯＣＴＰＡＴＨ」らしさ満載の新ビジュアルとなっている。

また２６日からは、日本テレビ系列で冠番組「ＯＣＴＰＡＴＨ魂」（木曜・深夜０時５９分）の放送がスタート。テーマソングには「Ｓｔｅｐｐｉｎ’！！！」が起用され、一人でも多くの人を笑顔に、そして「日本全国の、一人でも多くの人たちにＯＣＴＰＡＴＨを知ってもらいたい！」という熱い思いのもと８人が全力体当たりで“魂”を捧げ、がむしゃらに頑張る番組だ。

さらに２７日には、お笑い芸人・すがちゃん最高Ｎｏ．１がパーソナリティーを務めるＪＦＮ系列のラジオ番組「ウチらのイイブン！」（金曜・深夜２時）で、同曲がラジオ初オンエア。番組にはメンバーの栗田航兵が週替わりパートナーとして出演し、楽曲がフルサイズでオンエアされる。