◇W杯アジア1次予選 日本ー中国（2026年2月26日 沖縄アリーナ）

バスケットボール男子日本代表（世界ランク22位）が27年バスケットボール男子ワールドカップ（W杯）アジア1次予選3戦目で中国（同ランク27位）と対戦。桶谷大ヘッドコーチ（HC、48）の初戦は前半47ー33とリードして折り返した。このまま勝てばアジア最終予選に王手が懸かる。

W杯アジア1次予選2連勝を飾った日本代表に激震が走った。2日に指揮官のトム・ホーバス氏を“解任”。3日の会見で新HCにBリーグ琉球監督の桶谷大氏（48）が就任することを発表。そしてアシスタントコーチには八村塁のウィザーズ時代のアシスタントコーチで、現シーホース三河ヘッドコーチのライアン・リッチマン氏（36）、ニックスのコーチなどNBAで10年以上の指導実績を持つ吉本泰輔氏（44）が就任した。

負けられないホーム2連戦。初戦となる中国戦のスタメンには、齋藤拓実（30＝名古屋D）、西田優大（26＝三河）、馬場雄大（30＝長崎）、渡邊雄太（31＝千葉J）、アレックス・カーク（34＝琉球）の5人が名を連ねた。

第1Q残り9分10秒には、ゴール下にカッティングした渡辺雄が豪快なダンクシュートを叩き込んでチーム初得点。さらに残り8分25秒には左ウイング付近から渡辺雄の3Pシュートで連続得点を挙げた。その後も富永啓生（25＝北海道）など途中出場の選手たちも躍動して、21―11と10点リードで終えた。

第2Q開始早々に2―4と相手に流れが傾きそうになった。残り8分28秒で桶谷HCはタイムアウトを取って流れを断ち切った。その後は残り5分44秒まで8―2のランでリードを広げた。残り2分29秒にはパスを回して、最後は西田が鮮やかなドライブインでレイアップシュートを決めると、桶谷HCも笑顔を見せた。残り2分8秒には馬場がスチールから速攻のダンクシュートを叩き込んでアリーナを大きく沸かせた。前半はリードして折り返した。

前半は西田がチーム最多12得点。渡辺雄が11得点で続いた。チーム全体ではシュートを31本試投で17本成功。FG成功率は54.8％。3Pシュートは11本試投で2本成功。3P成功率は18.1％と低迷しながらも、2Pシュートは20本試投で15本成功。2P成功率75％と高確率をキープした。