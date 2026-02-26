ボートレース多摩川の「淡水王選手権！第31回tvkカップ」は準優勝戦3レースを終え、27日の12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。その中で注目の一人は、5号艇で登場する柘植政浩（44＝滋賀）だ。

準優勝戦は第1弾の10R4号艇で登場した柘植。まずはイン桜井優が伸び返して先マイ。逃げ態勢に持ち込んだ。4カドの柘植は、2コースから差し流れた滝沢芳行とセンターから捲り差しを狙った新井英孝が重なって空いた内を冷静に突いた。バックストレッチは中を割ってきた森悠稀と並走する形になったが、柘植が内有利に2マークを先取り2着を確保した。

「正直、5日目は微妙でした。ターン回りはいいけど、伸びは準優勝戦10Rでは僕だけ分が悪かったです。展開を突ける足はありますが、優勝戦に入るともうひと押しが欲しいですね。スタートは数字（タイミング）はそんなに悪くないですが、思い切って行けていない。外枠ですし行き足、伸びの調整を考えてみます」。優勝戦進出には成功したが、舟足には課題が残る現状だ。

それでも「多摩川は前々回の優勝戦2着ですし、イメージがいい。水が合います」。当地は22年11月28日〜12月3日の「血液型A型B型集結バトル！第6回auじぶん銀行賞」で当地初の優勝戦進出（4着）、続く前々回24年5月5〜9日の「にっぽん未来プロジェクト競走in多摩川」で2連続優勝戦進出（準優勝）に成功。そして24年9月28日〜10月1日の前回「第4回内山信二杯」を挟み、今節も優勝戦進出と近年はしっかり結果を出している。

最終決戦までに上積みを図り、当地は初となる6年4カ月ぶりの優勝を目指す。