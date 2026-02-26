Ayumu Imazu、BMSGとパートナーシップ締結「人生をかけて準備を進めています」【コメント全文】
グローバルアーティスト・Ayumu Imazuが、日高光啓（※高＝はしごだか／SKY-HI）が代表取締役社長を務めるBMSGとパートナーシップを締結した。
Ayumu Imazu は、2024年に「Obsessed」が世界的にバイラルヒットし、その後もヒット曲をリリース。2025年には「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」に選出されるなど世界中にリスナーを持つグローバルアーティスト。作詞・作曲に加え、振付や楽曲提供まで自らこなすAyumu Imazuだが、BE:FIRSTやHANAを筆頭にダンス＆ボーカルの既成概念を塗り替えてきたBMSGの経験やプラットフォームを活かし、セルフプロデュースを強みにした制作活動をさらに加速していくことが期待される。
アメリカと日本に制作拠点を置き活動を行うAyumu Imazuの感性とBMSGの共鳴するマインドが混ざることで、日本からアジア、世界を席巻する次世代のエンターテインメントが生まれることを目指す。
■Ayumu Imazu コメント
いつも応援してくださる皆さまへ
Ayumu Imazuは、このたびBMSGと共に手を組んで活動していくことになりました。
皆さまにお知らせできることを、とてもうれしく思います。
これまで支えてくださったすべての皆さまには、心から感謝しています。
次なるフェーズとしてBMSG、そして日高さんと共に進む決断をしました。
人生をかけて準備を進めていますので、これからのAyumu Imazuをどうぞお楽しみに。
引き続き応援よろしくお願いいたします。
Ayumu Imazu
■PROFILE
2000年5月12日生まれ。
大阪府出身のシンガーソングライター、ダンサー、コレオグラファー、プロデューサー。
作詞・作曲からダンスの振付までを自ら手がけ、日本語・英語のバイリンガルを武器に、圧倒的なダンスパフォーマンスと魅力的な歌声で世界へ発信するZ世代を代表するグローバルアーティスト。6歳よりダンスを始め、14歳から約3年半ニューヨークへ留学。2021年8月にメジャーデビュー。24年リリースの「Obsessed」がSNSをきっかけに世界的ヒットを記録し、第66回 輝く！日本レコード大賞「企画賞」を受賞。25年に東京国際フォーラムで開催されたワンマンライブはソールドアウト。26年5月から全国ツアーを開催するなど活躍の幅を広げている。
