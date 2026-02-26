◇米女子ゴルフツアー HSBC女子世界選手権第1日（2026年2月26日 シンガポール セントーサGC＝6793ヤード、パー72）

今季第3戦の第1ラウンドが行われ、ツアー2勝の山下美夢有（24＝花王）が4バーディー、ボギーなしの4アンダー68で回り首位と2打差の3位と好スタートを切った。

風が吹く難しい条件の下、堅実なゴルフを貫いた山下は「ショートゲームの感覚がいいとリズムが良くなる。流れ良く回れた」と納得の表情だった。

最初の5ホールで3バーディーを奪い波に乗った。8番パー5では残り70ヤードの第3打を1メートルにつけて楽々バーディー。「あれくらいの距離をピンに付けられたらベスト」と自賛した。

後半はスコアを伸ばせなかったが、第2打でグリーンを外した最終18番で難しいアプローチをピン側に寄せてパーを拾うなど隙は見せなかった。

セントーサGCはフェアウエーの狭いホールや、くの字に曲がる難所があり「飛距離ではなく、リカバリーや小技が大事になってくる」。持ち味を発揮できる舞台。3勝目に向けて視界は良好だ。