インフルエンサー・ゆりにゃ、アイドルグループでのステージ出演終了を発表 プロデュース手掛けるPretty Chuuのサポートメンバーとして8ヶ月活動
インフルエンサー・ゆりにゃが26日までに自身のインスタグラムを更新。プロデュースするアイドルグループ・Pretty Chuuのサポートメンバーとしてのステージ出演を終了すると発表した。
【インスタより】ステージ出演終了を発表したゆりにゃ【全文】
「ゆりにゃは、本日をもちましてPretty Chuuのサポートメンバーとしてのステージ出演を終了いたします」と報告した。
8ヶ月にわたる出演を「同じ目線で夢を追いかけられた時間は、私の宝物です」と振り返った。「当初は全国ツアーへの参加も予定しておりましたが、このタイミングを一つの節目としここで区切りをつける決断をいたしました」とし「今のPretty Chuuなら、自分たちの力でさらに大きく羽ばたいていける。そう確信できたからこそ、前向きな想いで選んだ決断です」とつづった。
「これまでステージ出演という形で応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます」と謝意を表し「今後もプロデューサーとして、これまで以上にメンバーを支え、Pretty Chunのさらなる施展に尽力してまいります」と今後への意気込みを示した。
【全文】
ゆりにゃは、本日をもちまして
Pretty Chuuのサポートメンバーとしてのステージ出演を終了いたします。
これまでの8ヶ月間、メンバーと共にライブへ出演し、同じステージに立ってまいりました。
ライトの眩しさも、歓声のあたたかさも、うまくいかなかった日の悔しさも。
全部、隣で一緒に感じてきました。
運営という立場を越えて、同じ目線で夢を追いかけられた時間は、私の宝物です。
私の出演をきっかけにPretty Chuuを知り、そしてメンバーを好きになってくださった方がいること。
それは何よりも嬉しくて、何度も心を支えてくれました。
「Pretty Chuuを有名にしたい」
その一心で、がむしゃらに走り続けた8ヶ月でした。
当初は全国ツアーへの参加も予定しておりましたが、このタイミングを一つの節目とし
ここで区切りをつける決断をいたしました。
今のPretty Chuuなら、自分たちの力でさらに大きく羽ばたいていける。
そう確信できたからこそ、前向きな想いで選んだ決断です。
これからは、メンバー一人ひとりが主役として
もっと強く、もっと自由に、もっと輝いていく"次のステージ"へ。
Pretty Chuuは
「女の子が憧れる存在」「この世の"かわいい"をぎゅっと詰め込んだグループ」
というコンセプトのもと誕生しました。
その想いはこれからも変わることなく、大切に守り続けてまいります。
誰かの生きる希望になれているでしょうか。
少しでも、明日の楽しみを届けられているでしょうか。
「Pretty Chuuを作ってくれてありがとう」
その言葉に、何度も救われてきました。
私の世界観を、たくさんの愛で受け止めてくれて、本当にありがとう。
これまでステージ出演という形で応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。
今後もプロデューサーとして、これまで以上にメンバーを支え、Pretty Chuuのさらなる発展に尽力してまいります。
引き続き、Pretty Chuuへの温かいご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
ゆりにゃ
