俳優の田口トモロヲ（68）が26日、大阪市内で、監督を務めた映画「ストリート・キングダム 自分の音を鳴らせ。」（3月27日公開）の先行上映会の舞台あいさつに登壇した。

上映前のイベントにもかかわらず「犯人は全員。全員が共犯者です。どういう犯罪かといえば、1人1人が自由でいいというお話です」と観客にネタをばらしてしまい、会場は爆笑の渦に巻き込まれた。

78年の東京が舞台で、日本のパンクロック黎明期を描いた音楽青春物語。ロックバンド・銀杏BOYZの峯田和伸（48）、俳優・若葉竜也（36）がダブル主演を務める。

田口にとって10年ぶりの監督作品で「2015年に原作を読んで、構想を練って10年以上かかった」と説明。「改定しては迷走を繰り返す7、8年だった」と完成までの苦労話を語った。

出演する若い俳優陣にとって、未知の時代を演じる難しい撮影。「過去のレジェンドたちの話を今の人がやる。そっくりショーでなく、スピリッツを演じてもらいたかった」。そのために「たくさんの映像を見てもらい、学習し、現場で発表してもらった。どういう解釈をして演じてくれるかって」といい、楽しみでもあったようだ。

前日25日は都内で、脚本の宮藤官九郎氏（55）、W主演の峯田、若葉らと一緒に舞台あいさつに臨んだ田口。この日は朝から大阪の街で大忙し。カンテレ「よ〜いドン！」（月〜金曜前9・50）に生出演し「席が真ん中だったんで緊張しました」。さらに「円（広志）さんの洗礼を受けた」と苦笑い。「大阪の重鎮に囲まれて最後までトイレを我慢した」そうだ。

パンクロック黎明期を知る円からは「すごくおもしろかった。若い時を思い出して、体が熱くなった。興奮した」と褒め言葉をもらい感激。ただ、その話は番組放送外でのものだったそうで「番組が始まったら一切、言ってくれなかった」とまた笑わせた。

映画の見所については「仲野（太賀）君が犯人です。初っぱなでやらかしてくれる」と明かし、「うん。早く見てほしいです。上映しようよ」とMCを困らせるシーンで沸かせた。