千賀健永「マジでリピート」保湿＆美白ケアの美容液を紹介「かなりバズってるし」

千賀健永さんが自身のYouTubeチャンネルに『【施術当日ルーティン】千賀健永のダウンタイム中の夜の過ごし方！整えナイトスキンケア in ソウル』の動画を投稿。美容施術後のダウンタイム中の敏感な肌のスキンケアルーティーンを公開してくれました！中には使用するコスメの感想なども。

■美容液

動画内に登場したのはこちら！

ASTALIFT/ホワイト ジェリー アクアリスタ 40g 税込11,000円（公式サイトより）

小さなナノセラミドが肌の隅々まで浸透し、潤いのある肌へ導いてくれるジェリー状の美容液！ハリや保湿、美白ケアに。

千賀さんはこちらについて「かなりバズってるし、実際に俺も使ってみて、めちゃめちゃ良かった」とコメントしながら紹介。

また、色味がオレンジ色なため、塗布後は肌に黄味を感じるかも、と正直なレビュー。しかし「でもね、ご安心ください」「塗り重ねていくと全く気にならなくなる」とあくまで一時的に感じたとも明かしてくれました。

そして、使用感についても「ジェリーが一気に水分に変わって、肌の奥までスーッと、こう入っていく感じ」「すごく実感できると思う」とテクスチャーの変化や浸透する感覚についても語り、「これはマジでリピートしてる」「これ3個目だ」と愛用アイテムだと話していました！

■動画もチェック

動画内では、その他のアイテムも紹介しながらスキンケアの様子を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。