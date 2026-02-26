佐藤寛之と山本淳一が、ビルボードライブ公演『Billboard Live 2026 ～Thanks～ Special Guest 内海光司』を5月17日に横浜、6月13日に大阪にて開催する。

かつて同じグループとして時代を彩り、長年にわたりそれぞれのフィールドでキャリアを重ねてきた佐藤と山本が、ビルボードライブのステージで再び共演。本公演は、舞台／音楽と表現の場をそれぞれに広げながら活動を続けてきた2人が“Thanks”というタイトルのもと、これまで支えてくれた人々への感謝の想いを音楽に込めて届ける。

さらにスペシャルゲストとして、同じくかつて同じグループのメンバーとして一時代を築いた内海光司が出演。それぞれが歩んできた時間と経験が重なり合うステージとなる。

チケットは、3月10日正午よりClub BBL会員／法人会員先行、3月17日正午よりゲストメンバー／一般販売がスタートする。

（文＝リアルサウンド編集部）