注意！おもちゃの拳銃に殺傷能力

クレーンゲームなどの景品として、かつて流通していた「おもちゃの拳銃」に殺傷能力があることが分かり、現在は所持や販売が禁止されています。

警察では、対象となる「おもちゃの拳銃」所持している人に提出を呼び掛けていますが、全てを回収しきれていないのが現状です。

カラフルで、子どもでも、手に取ってしまいそうな拳銃ですが、実は殺傷能力があり、警察が回収を呼び掛けています。

持っているだけで、罪に問われる？

この「おもちゃの拳銃」、実は持っているだけで罪に問われる可能性があります。

◇石川県警察本部組織犯罪対策課・中根崇議次席…「見た目がおもちゃ。銃身・弾倉が貫通している。これは真正拳銃と同じ特徴」

どのような危険性が潜むのか？

インターネットやゲームセンターなどで簡単に入手できたおもちゃの拳銃。どのような危険が潜んでいるのでしょうか？

◇石川県警察本部組織犯罪対策課・中根崇議次席…「この部分、撃針が出ているのがわかると思いますが、拳銃に適合する実包、いわゆる弾を作ることによって殺傷能力が出てしまう」

警察では現在、回収の対象となっている、おもちゃの拳銃17種類をホームページ上で公開しています。

石川で少なくとも144丁が流通

警察庁によると、2025年12月末の時点で、全国でおよそ1万5，840丁が流通していたとみられていて、そのうち石川県内には、少なくとも144丁が出回ったとみています。

石川県内では2025年11月、殺傷能力のある「おもちゃの拳銃」を中国から輸入したとして逮捕者も出ています。

◇石川県警察本部組織犯罪対策課・中根崇議次席…「所持していることはもちろんだが、輸入したり販売・購入全てが違法」

銃刀法で「拘禁刑」に

現行の銃刀法では

◇拳銃を1丁所持していた場合、

⇒「1年以上10年以下の拘禁刑」

◇2丁以上所持すると、

⇒「1年以上15年以下の拘禁刑」に処せられる。

見た目は「おもちゃ」でも、安易な気持ちで所持すれば、れっきとした犯罪に当たるため、警察は引き続き玩具と称した拳銃の提出を呼び掛けています。

回収は3割弱にとどまる

2025年12月末の時点で全国で出回っていた「おもちゃの拳銃」のうち、回収できたのは3割弱にとどまっているということです。

心当たりのある方は、石川県警察本部、電話番号076−225−0110、または最寄りの警察署に相談を。