「おいしいごはんを食べに行くわけじゃない」決起集会オファーに大谷の“らしさ満点返答”「まずは勝つことが大事」

いよいよ合流の大谷は日本ハム時代の同僚、近藤と言葉を交わす場面も（C）産経新聞社

野球日本代表「侍ジャパン」に大谷翔平（ドジャース）が合流した。

2月26日にバンテリンドームで行われた練習に参加。旧知の近藤健介（ソフトバンク）や前回大会で親交を深めた選手と言葉を交わす場面もあった。

【動画】ただ手を振っただけで大騒ぎ…大谷翔平の自主トレをチェック

練習後は同じくこの日からチーム合流となった鈴木誠也（カブス）とともに会見に臨み、体の状態に関しては「時差ボケがまだある」としながら、23年の第5回に続き、大会連覇を目指す立場に「前回同様プレッシャーがかかると思いますけど、いい状態で試合をこなせれば戦っていけるんじゃないかな」と結集を呼びかけた。

23年で大会を制覇後、大谷を取り巻く状況も大きく変わった。ここまで3年連続4度のMVPを獲得。昨季も所属のドジャースでは世界一連覇と投打で大きく力を発揮した。

今大会では野手としての出場となるが、その打棒に大きく期待がかかる。