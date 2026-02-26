「これぞ水都大阪の夜景が撮れました」

大阪の街に流れる犖の川

そんなポストがX上に投稿され、話題になっている。

2026年2月3日、普段は主に埼玉や東京の夜景や星空を撮影しているYuji ShibasakiさんがXアカウント（＠Yuji_48）に投稿したのは大阪の夜景だ。

夜空にそびえ立つビル群と、その足元を静かに流れる川。川面に沿って走る高速道路は、まるで都市を流れる血管のよう。

筆者の取材に応じたShibasakiさんによると、この写真は、2026年1月30日に大阪府北区の大阪堂島浜タワーから撮影したの。

埼玉在住のShibasakiさんは、神戸で行われるカメラ仲間の結婚式のために大阪へ前日入り。「普段なかなか目にできない大阪の夜景をついでに撮影しよう」と足を運んだ。

長秒露光で車の光跡を車線いっぱいに入れ込み、「水運で栄えた大阪の街の現代版」というイメージに仕上げたとのこと。

東京とは違う、大阪ならではの絶景

撮影時を振り返り、Shibasakiさんはこう語る。

「大阪の街を見慣れていないせいもあってか、どこの景色を見ても斬新でした。また夜景を撮れるスポットが多いのにも驚きました。

なかなか足を運べない場所に導いてくれた新郎には感謝です」（Yuji Shibasakiさん）

関東とはまた違う都市の夜景に、Xユーザーからは

「めちゃ綺麗」

「レーザービームがかっこいいです✨」

「ここからの夜景は本当美しいですよね✨」

「大阪って東京と違った美しさがあるのですね✨✨」

「未来都市みたいで、めっさ格好いいです」

といった声が寄せられている。

かつて水運で栄えた大阪の街に、光の川も流れるようになった現代。これぞ「"今の"水の都」と呼ぶにふさわしい一枚だ。（ライター：Met）