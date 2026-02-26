TOHOシネマズ大井町、3・28開業 都内のTOHOシネマズで初めて高品質「ドルビーシネマ」を導入【全8スクリーンのスペック掲載】
TOHOシネマズは3月28日、大井町駅直結の大型複合施設「OIMACHI TRACKS（大井町トラックス）」内に「TOHOシネマズ 大井町」をグランドオープンする。全8スクリーン、1205席を備え、都内のTOHOシネマズとして初めて「Dolby Cinema（ドルビーシネマ）」を導入する。
【写真】大井町×ゴジラ！『シン・ゴジラ』『ゴジラ-1.0』と“コラボ”した開業記念オリジナルグッズ
◆轟音シアターなど、TOHOシネマズ独自規格のスクリーンも設置
「ドルビーシネマ」は、ドルビーラボラトリーズ社が開発した最新の高品質シアター。高輝度・高コントラスト映像を実現する「Dolby Vision（ドルビービジョン）」と、立体音響技術「Dolby Atmos（ドルビーアトモス）」を組み合わせ、没入感の高い鑑賞体験を提供する。
このほか、映像・音響・座席にこだわった「プレミアムシアター」、音の体感と迫力あるサウンドを追究した「轟音シアター」など、TOHOシネマズ独自規格の特殊スペックを備えたスクリーンも設置した。
全8スクリーンのうち4スクリーンには、座席間に仕切りを設けプライベート空間を創出した「プレミアボックスシート」を用意（追加料金1000円で利用可）。レザーシートや木目調のひじ掛け、ドリンクホルダーなどを備え、いつもより少しぜいたくな鑑賞体験を提供する。
利便性向上のため、モバイルオーダーやセルフオーダー端末、定額で好きな飲物がおかわり自由の「ドリンクステーション」、2次元コードで入場できるモバイルチケットにも対応する。
◆大井町×ゴジラ、オリジナルデザインの記念グッズも販売
開業を記念したオープニングイベントも開催。『トワイライト・ウォリアーズ』『シャドウズ・エッジ』の轟音イッキミ上映（3月29日）や『ATEEZ VR CONCERT : LIGHT THE WAY』の限定上映（3月28日〜4月5日）、東京・大井町で結成された5人組バンド・kurayamisakaのツアーに迫った『劇場版 kurayamisaka「くらやみざかより愛を込めてツアー」kawasaki CLUB CITTA'公演』（4月3日〜6日）の上映のほか、3月30日には『第19回 TOHOシネマズ学生映画祭』を開催する。
大井町限定のキャンペーンも展開。3月28日〜4月27日の期間中（土日祝も含む毎日）、Pontaパス会員向けに「auマンデイ」適用料金（一般・大学生1100円、高校生以下900円）で鑑賞可能とするほか、セゾンカード会員向け割引も実施する。
さらに、OIMACHI TRACKSにゴジラが来襲したかのような限定デザインのクリアファイル、アクリルキーホルダーといった、開業記念グッズの販売も。アクリルキーホルダーは『シン・ゴジラ』Ver、『ゴジラ-1.0』Verの2種類を展開する。
【全8スクリーンの詳細】
●SCREEN 1
スクリーンサイズ：8.9×3.7メートル
・一般席：88席
・車いす席：2席
●SCREEN 2 轟音シアター
スクリーンサイズ：11.2×4.7メートル
・一般席：178席
・プレミアボックスシート：6席
・車いす席：2席
●SCREEN 3
スクリーンサイズ：12.0×5.0メートル
・一般席：177席
・プレミアボックスシート：6席
・車いす席：2席
●SCREEN 4 プレミアムシアター
スクリーンサイズ：12.0×5.0メートル
・一般席：160席
・プレミアボックスシート：14席
・車いす席：2席
●SCREEN 5
スクリーンサイズ：8.2×3.4メートル
・一般席：102席
・車いす席：2席
●SCREEN 6
スクリーンサイズ：10.0×4.2メートル
・一般席：124席
・車いす席：2席
●SCREEN 7
スクリーンサイズ：7.6×3.2メートル
・一般席：72席
・車いす席：2席
●SCREEN 8 ドルビーシネマ
スクリーンサイズ：14.0×5.9メートル
・一般席：252席
・プレミアボックスシート：10席
・車いす席：2席
