私たちの暮らしに大きく関わる消費税をどうするか。高市首相肝いりの「国民会議」で話し合われる予定です。しかし、参加が呼びかけられているのは、一部の野党のみ。中道改革連合と国民民主党は、26日の参加見送りを表明しました。

■消費税…野党が首相に切り込む

消費税について、切り込まれた1日となった26日。

参政党 神谷代表

「今の日本経済に必要なのは、何よりも経済成長を取り戻すことです。総理は、消費税を望ましい税制だとお考えでしょうか」

立憲民主党 斎藤議員

「2年間の飲食料品にかかる消費税ゼロ税率について『私自身の悲願である』と述べられました。正直に申し上げて総理ご自身の熱量がどうであるのか、よく分からないのです。与党としての具体的プランを示していただく必要があります」

私たちの暮らしにとって重大な関心事、消費税。

高市首相

「食料品の消費税率ゼロについては、先の総選挙では実現を目指して自民党の政権公約にも記載しています。超党派で行う『国民会議』で議論をしてまいります」

■国民民主「一部野党が除外」と批判

26日、初会合が行われる「社会保障 国民会議」。

「消費税減税」と、その後に移行を目指す所得税減税と現金給付を組み合わせた「給付付き税額控除」について、議論が行われます。

「国民会議」は、国会の議論とは別に、政府や与野党のほか有識者などが参加し話し合う会議とのこと。

ただ、今回の国民会議に参加が呼びかけられている野党は「給付付き税額控除」への賛同の意向を示している政党のみ。分かっている限りで「中道改革連合」「国民民主党」「チームみらい」の3党という状況です。

国民民主党 川合議員

「一部野党が『国民会議』から除外されているとの情報も伝わっています。今後の国民生活に大きな影響を及ぼす社会保障制度改革を、開かれた国会ではなく閉ざされた『国民会議』で行う理由が今ひとつ理解できません」

■共産「『国民会議』は消費税を温存、増税に…」

高市首相は…。

高市首相

「政府与党としては国会に提案する前に野党や有識者の皆さまに参画いただきながら、国民的議論を進めたいと考えておりまして。法案を国会に提出した段階では、国会での十分なご審議をお願いすることとなると考えております。一定の共通理解を持つ政党間で議論を行うこととしてます」

この点、声がかからなかった政党からは…。

共産党 小池書記局長

「議論を国会で行おうではありませんか。それなのになぜ『国民会議』なのですか。国民会議は消費税を温存し、増税に道を開くものになるのではありませんか」

高市首相

「食料品の消費税率ゼロと、給付付き税額控除の課題は、国民経済に大きな影響及ぼすため、政府与党として国会に提案する前に野党や有識者の皆さまに参画いただきながら、国民的議論を進めることを考えています」

■国民民主、中道…きょうの参加“見送り”

国民会議には、チームみらいが参加を表明。

そして、参加要請を受けている野党の1つ、国民民主党の古川国対委員長は…。

国民民主党 古川国対委員長（26日午後4時ごろ）

「国民会議については、現時点においては参加を決めるに足る環境が整っていないため、参加を見合わせることといたします。協議をする場がきちんと決まれば参加していきたい」

中道の小川代表も…。

中道改革連合 小川代表（26日午後4時ごろ）

「参加して大丈夫そうだな、具体的な成果につながりそうだなという確信に、残念ながら至りませんでした。本日の参加は見合わせたい。さまざまなものを確認したうえで、今後の対応については改めて検討していきたい」

（2月26日午後5時ごろ放送『news every.』より）