プラトニックな関係でも不倫になる？ 夫ではない男性と秘密の時間を過ごす妻／心の不倫は罪ですか？
『心の不倫は罪ですか？』（とげとげ。/KADOKAWA）第1回【全12回】
結婚20年目、43歳の専業主婦・胡桃（くるみ）は、息子の不登校がきっかけで、唯一の自信だった「母親」としての自分が大きく揺らいでいく。夫には見下され、娘にまで嫌われ、誰も胡桃の気持ちを理解してくれない。追い詰められた彼女はある日、公園で物静かな男性と出会う。やがてふたりは定期的に会うようになり…。やましくはない、だけど、誰にも言えない--。求めたのは、一時の快楽ではなく、プラトニックな心のぬくもり。今の時代を生きる母たちの秘めた葛藤を描いたセミフィクション『心の不倫は罪ですか？』をお届けします。
■プロローグ
■第1話 誰にも言えない彼との時間
