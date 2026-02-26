騎手生活40年という節目を迎えた武豊騎手。その歩みと現在地を体感できる展示会「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」が京都郄島屋S.C.で開幕した。数々の栄光を刻んできたレジェンドは、節目の年を迎えてもなお前を見据えている。

「40年は気がつけばあっという間でした。本当に多くの人に支えられ、たくさんの馬に出会い、感慨深いものがあります」と振り返る一方で、騎手としての根本は変わらないという。「未だに一つでも多く勝ちたい、うまくなりたいという気持ちはデビューした時から変わっていません」と語り、衰えを知らぬ向上心をのぞかせた。

長年第一線で走り続けてきた原動力については、「競馬が好きで、騎手という仕事が大好きということ」と語る。「どのレースでも少しでも馬に良い走りをさせてあげたい、勝ちたいという思いがあります。ダービーや天皇賞、ジャパンカップ、有馬記念、凱旋門賞など、勝ちたいレースは尽きることがありません」と、その情熱の源泉を明かした。

「武豊デビュー40年〜前人未到の記録〜」オープニングセレモニーに出席した武豊騎手 (C)Hiroki Homma

毎週レースが続く日常にも変わらぬ情熱を注ぐ。「全く飽きません。週末が終われば次の週末が楽しみになります。新たなレースと馬が待ってくれているのが励みです」。勝てない悔しさを糧に、「また頑張ろうと思えるのがレースであり、勝つことが一番大きな力になります」と語った。

先輩騎手への敬意も忘れない。「柴田善臣さんや横山典弘さんは変わらず活躍されていて、心から尊敬できる存在です」と話し、「3人でこれからも頑張っていきたいという気持ちはあります」と笑みを見せた。

「騎手としてここまでやってきて、まだ通過点だと思っています」。レジェンドの視線は、次のレース、その先の未来へ向けられている。