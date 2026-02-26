【1/72 帝国海軍 十二試艦上戦闘機】 4月3日 出荷開始（4月6日より店頭発売予定） 価格：2,860円 【1/72 帝国海軍 零式艦上戦闘機三二型】 4月10日 出荷開始（4月13日より店頭発売予定） 価格：2,860円 【1/72 航空機用アクセサリー 零戦用ピトー管（2本入り）】 価格：1,320円

1/72 帝国海軍 十二試艦上戦闘機

ファインモールドは、プラモデル「1/72 帝国海軍 十二試艦上戦闘機」を4月3日に、「1/72 帝国海軍 零式艦上戦闘機三二型」を4月10日に出荷開始する。価格は各2,860円。

「1/72 帝国海軍 十二試艦上戦闘機」は、零式艦上戦闘機（ゼロ戦）のプロトタイプである「十二試艦戦」を1/72スケールで立体化したプラモデル。後に零戦の心臓部となる「栄エンジン」ではなく、三菱製「瑞星エンジン」を搭載し、2枚プロペラを備える。キットでは、十二試艦戦「2号機」の仕様に基づいて、わずかに短い胴体、独特なカウリング形状など、制式採用後の零戦とは一線を画す多数のディテールを再現している。

「1/72 帝国海軍 零式艦上戦闘機三二型」は、「栄二一型」エンジンを採用した「零式艦上戦闘機三二型」を1/72スケールで立体化したプラモデル。一新されたカウリング形状、運動性を向上すべく主翼端を切り詰めた新しい翼平面形などの特徴的な形状を再現している。キットには、ガダルカナル/ニューギニアで活躍したエース『伊藤清』機、空母瑞鶴飛行隊所属機、『ヒゲの羽切』と呼ばれたエース『羽切松雄』機のデカールが付属する。

各キット用の真鍮製ディテールアップパーツ「1/72 航空機用アクセサリー 零戦用ピトー管（2本入り）」（製品番：AA56）も同時発売を予定している。価格は1,320円。同社製の十二試艦戦、一一型、二一型、三二型、二二型などのキットに適合する。

【1/72 帝国海軍 十二試艦上戦闘機】

完成写真

「1/72 帝国海軍 十二試艦上戦闘機」パッケージ

機体説明

【1/72 帝国海軍 零式艦上戦闘機三二型】

『伊藤清』機のマーキングを施した完成写真

「1/72 帝国海軍 零式艦上戦闘機三二型」パッケージ

1/72 航空機用アクセサリー 零戦用ピトー管（2本入り）