【King's Style スーパーグランゾート】 2月27日12時より予約開始

グッドスマイルカンパニーは、アクションフィギュア「King's Style スーパーグランゾート」を2月27日12時より予約受付を開始する。

本商品はTVアニメ「魔動王グランゾート」より「グランゾート」がゾーラクラウンによってパワーアップした姿「スーパーグランゾート」を合金を使用したアクションフィギュア「HAGANE WORKS」シリーズで立体化したもの。

「King's Style」による濃密なディテールとアレンジにより圧倒的存在感を放つ。ゾーラクランには独自の展開ギミックが搭載され、差し替えなしでフェイス＆バトルモードのスタイルを両立することができる。

(C)サンライズ・R