スーパーはつよい！ 「魔動王グランゾート」より「King′s Style スーパーグランゾート」が2月27日予約開始
【King's Style スーパーグランゾート】 2月27日12時より予約開始
グッドスマイルカンパニーは、アクションフィギュア「King's Style スーパーグランゾート」を2月27日12時より予約受付を開始する。
本商品はTVアニメ「魔動王グランゾート」より「グランゾート」がゾーラクラウンによってパワーアップした姿「スーパーグランゾート」を合金を使用したアクションフィギュア「HAGANE WORKS」シリーズで立体化したもの。
「King's Style」による濃密なディテールとアレンジにより圧倒的存在感を放つ。ゾーラクランには独自の展開ギミックが搭載され、差し替えなしでフェイス＆バトルモードのスタイルを両立することができる。
光り、出でよ---#HAGANEWORKS ブランドが贈る
鋼をその身に宿す最高級の魔動王、遂に登場。
合金仕様、メッキ＆クリアパーツ、彩色
そして緻密なディティールアレンジ。
【King's Style スーパーグランゾート】
(C)サンライズ・R