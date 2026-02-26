パティスリー GIN NO MORI春季限定クッキー缶登場！森の恵みプティボワ
森の素材を活かした焼き菓子で人気のパティスリー GIN NO MORIから、春の訪れを感じる春季限定クッキー缶が登場。2026年3月15日(日)より「森の恵みクッキー プティボワ150 Spring」と「森の恵みクッキー プティボワ120 Spring」が販売されます。華やかな香りや彩りを詰め込んだクッキーアソートは、春の贈り物やティータイムにもぴったり。森の恵みを感じる特別な味わいを楽しめます♪
春の森を詰め込んだ150サイズ
価格：4,320円
「森の恵みクッキー プティボワ150 Spring」は、春の森をイメージした12種類の焼菓子を詰め合わせた華やかなクッキー缶。
菊花とはちみつを使った黄色い花形サブレを中心に、いちごや春山椒、ヨモギ、ハーブや花々など、季節感あふれる素材を使用しています。
注目は、黒文字の木粉をどんぐりクッキーに合わせた「クロモジグラン」。ほろりとほどける食感とともに森の香りが広がります。四季の移ろいを思わせるオーロラカラーの缶も魅力です。
サイズ：150×150×45(mm)
賞味期限：製造日より45日
温度帯：常温
販売期間：2026年3月15日(日)～2026年5月29日(金)
※4月25日(土)～5月15日(金)の期間の販売はございません。
※数量限定販売
※グランスタ東京店での販売はございません
手軽に楽しめる120ミニ缶
価格：2,376円
「森の恵みクッキー プティボワ120 Spring」は、手のひらサイズの缶に春の素材を詰め込んだミニサイズ。厳選された7種類のクッキーアソートが楽しめる、コンパクトながら満足感のあるセットです。
草花が芽吹く春の森をイメージした淡い桜カラーの缶は、可愛らしい印象でプチギフトにもおすすめ。気軽に春の味わいを楽しみたい方にもぴったりです。
サイズ：120×120×43(mm)
賞味期限：製造日より45日
温度帯：常温
販売期間：2026年3月15日(日)～2026年5月29日(金)
※4月25日(土)～5月15日(金)の期間の販売はございません。
※数量限定販売
※グランスタ東京店での販売はございません
春の贈り物にもおすすめ
春の香りや彩りをぎゅっと詰め込んだプティボワの春季限定クッキー缶は、季節のご挨拶や贈り物にぴったりの特別な一品。
サイズ違いで選べるので、用途に合わせて楽しめるのもうれしいポイントです。
自分へのご褒美ティータイムにもおすすめ♡森の恵みを感じるやさしい味わいを、この春ぜひ味わってみてください。