好き＆行ってみたい「岐阜県の道の駅」ランキング！ 2位「奥飛騨温泉郷上宝」を抑えた1位は？【2026年調査】
ウィンタースポーツや雪景色を目的とした遠出が増えるこの時期、道中の休憩場所選びも旅の満足度を左右する大切な要素となります。地元の特産品や温かいグルメなど、その土地ならではの個性が光るスポットの数々には、多くの注目が集まっています。
All About ニュース編集部は2月13日、全国10〜70代の男女250人を対象に「道の駅」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「岐阜県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者のコメントを見ると「岐阜は一度も行ったことがなく…高山ラーメンが有名なので高山の道の駅に行ってみたい」（40代女性／新潟県）、「景色がとても良かった。コーヒーも美味しかった記憶」（30代女性／滋賀県）、「妻が一度義母と飛騨温泉に行きすごくよかったと言っていたので自分もいってみたい」（30代男性／大阪府）といった声がありました。
回答者のコメントを見ると「世界遺産の白川郷に近く、観光と合わせて立ち寄れる点が魅力です。郷土色のある商品が多いと聞き、興味を持ちました」（50代女性／兵庫県）、「白川郷、行ってみたいです。綺麗な景色を見たり、美味しいものを食べたいです」（50代女性／新潟県）、「世界遺産白川郷の合掌造りの文化を体感できるスポットで、郷土料理や地元の特産品も豊富で、観光の拠点として人気だからです」（60代男性／愛知県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
