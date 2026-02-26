3位「ぽると」を抑えた同率1位は？ もらったらうれしい「長崎県のお土産」ランキング！【2026年調査】
少しずつ日差しが柔らかくなり、いよいよ本格的な行楽シーズンへの期待が膨らむ頃ですね。大切な誰かの喜ぶ顔を思い浮かべながら選ぶ地域の銘菓や名産品は、日常に心地よい彩りを添えてくれるはずです。
All About ニュース編集部では、2026年2月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「長崎県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「昔ながらのお土産が好きだから」（60代女性／北海道）
「中の餡がねっとりとしてとても美味しいから」（40代女性／長野県）
「シンプルながら美味しいから」（30代女性／静岡県）
▼回答者コメント
「本場のちゃんぽんを食べてみたいから」（40代女性／埼玉県）
「長崎ならではなので嬉しい」（20代女性／兵庫県）
「おうちで食べられるのがうれしい」（30代女性／埼玉県）
▼回答者コメント
「ふわふわの生地にとろけるような角煮が挟まっていて、ボリューム感も抜群だからです」（40代男性／宮城県）
「食べ応えがあるし、ちょっとした贅沢になってうれしいから」（30代女性／石川県）
「角煮まんじゅうは長崎らしさがしっかり感じられるうえに、甘めのタレで煮込まれた柔らかい角煮とふわふわの生地の組み合わせが絶品で、誰に渡しても喜ばれる万能なお土産だと思っています。お菓子が苦手な人にも渡しやすく、温めるだけで本格的な味が楽しめる点も魅力です。家族でシェアしやすく、特別感もあるので、もらえると嬉しいお土産のひとつです」（40代男性／北海道）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年2月3日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「長崎県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
3位：ぽると（ぽると総本舗）／37票佐世保を代表する銘菓「ぽると」が3位にランクイン。ビスケットで柚子風味のあんをサンドした独特の和洋折衷スイーツです。南蛮貿易の拠点として栄えた長崎らしい歴史と異国情緒を感じさせる味わいは、幅広い世代に愛されています。お茶にもコーヒーにも合う、長崎ならではの逸品です。
▼回答者コメント
「昔ながらのお土産が好きだから」（60代女性／北海道）
「中の餡がねっとりとしてとても美味しいから」（40代女性／長野県）
「シンプルながら美味しいから」（30代女性／静岡県）
同率1位：長崎ちゃんぽん（みろくや）／50票同率1位の1つ目は、みろくやの「長崎ちゃんぽん」です。長崎を代表するご当地グルメが、家庭で手軽に楽しめるセットとして高い支持を得ました。魚介や野菜の旨みが凝縮された濃厚なスープと、独自のコシがある麺の相性は抜群。本場の味を自宅で再現できる満足感が、お土産としての人気の理由です。
▼回答者コメント
「本場のちゃんぽんを食べてみたいから」（40代女性／埼玉県）
「長崎ならではなので嬉しい」（20代女性／兵庫県）
「おうちで食べられるのがうれしい」（30代女性／埼玉県）
同率1位：長崎角煮まんじゅう（岩崎本舗）／50票同じく1位に輝いたのは、岩崎本舗の「長崎角煮まんじゅう」です。長崎伝統の「東坡肉（とんぽうろう）」をより手軽に味わえるよう工夫された名物。ふわふわの生地に挟まれた、とろけるような柔らかい角煮の贅沢感は唯一無二。ボリューム満点のグルメ土産です。
▼回答者コメント
「ふわふわの生地にとろけるような角煮が挟まっていて、ボリューム感も抜群だからです」（40代男性／宮城県）
「食べ応えがあるし、ちょっとした贅沢になってうれしいから」（30代女性／石川県）
「角煮まんじゅうは長崎らしさがしっかり感じられるうえに、甘めのタレで煮込まれた柔らかい角煮とふわふわの生地の組み合わせが絶品で、誰に渡しても喜ばれる万能なお土産だと思っています。お菓子が苦手な人にも渡しやすく、温めるだけで本格的な味が楽しめる点も魅力です。家族でシェアしやすく、特別感もあるので、もらえると嬉しいお土産のひとつです」（40代男性／北海道）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)