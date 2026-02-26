アイドルグループ「僕が見たかった青空」の金澤亜美さんの1st写真集の「プロローグ」（東京ニュース通信社）が、2月27日にリリースされます。



【写真】ベッドの上でお茶目ポーズ？タンクトップの金澤亜美さん

金澤さん現在発売中の7thシングル「あれはフェアリー」で表題曲（同タイトル）のメインメンバー（センター）を務めるなど、最注目のメンバーの一人。1st写真集は、そんな彼女にとって「初めて」が満載の貴重な一冊。「初めて」の海外、グループ「初めて」の写真集。「初めて」の水着姿を披露します。撮影の舞台となったのは、台湾。その南に位置する高雄を中心に行われました。



純白のビキニ姿は透明感たっぷり。海沿いの民宿で行われた撮影では、少し緊張しながらもはにかんだ笑顔を見せ、その姿は、儚くも美しいフェアリー（妖精）そのもの。色白の肌にピンクのチェック柄ビキニをまとい、こちらに向かって「しー」と唇に指を当てる姿は、ちょっぴり小悪魔です。花柄のチューブトップビキニにも挑戦、ベンチに寝転んで美しいデコルテを披露しています。



金澤さんは「初めてのことをたくさん経験させていただいたこの写真集は、私にとってすごく大きく踏み出した一歩でした！ 完成した私を残すものではなく、アイドルとして成長していく途中の私を写した写真集になったと思います。ここからが始まりだという覚悟と、私のことを、僕青のことを知っていただくきっかけになりたいという願いを込めて、秋元（康）先生が考えてくださったタイトルの中から、『プロローグ』というタイトルを選ばせていただきました」とコメントしています。



【金澤亜美さんプロフィル】

かなざわ・あみ 2007年2月14日生まれ。神奈川県出身。水瓶座。B型。アイドルグループ「僕が見たかった青空」として、2023年にデビュー。「僕が見たかった青空」は金澤亜美がメインメンバー（センター）を務める最新シングル「あれはフェアリー」が発売中の他、東京・KANDA SQUARE HALL（3月29日）を皮切りに「僕が見たかった青空 全国ツアー2026 春」を開催。金澤亜美公式Instagram（kanazawa.ami_bokuao）金澤亜美公式TikTok（kanazawaami_bokuao）