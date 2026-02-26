コスプレイヤーのえなこさんが、FLASH（光文社）の表紙＆巻頭グラビアを飾りました。「ホテルでの密会」をテーマに、ベッドでのランジェリー姿やお風呂のカットなど、艶っぽい新境地を見せている。



【写真】尋常でないフェロモンを放つえなこさん

公開されたカットは、濡れた美肌に張り付いたベージュのランジェリー、上目遣いの妖艶な表情を見せる入浴シーンです。また表紙では、黒のレースランジェリー姿のカットです。



【えなこさんプロフィール】

1月22日生まれ 愛知県出身 T154・B86(E)W59H85 中学生のころからコスプレを始め、ネットを中心に話題となる。No.1コスプレイヤーとしてテレビやCMなどさまざまなジャンルで活躍。「カバーガール大賞」では歴代トップタイの2連覇を達成し、後継の「トップカバーアワード」では第2回総合大賞に輝いた。現在、クールジャパン広報大使、ゲーミングPC「LEVEL∞」スペシャルアンバサダーを務める。また『えなこの〇〇ラジオ』（文化放送）が放送中。最新情報は公式X（@enako_cos）、公式Instagram（@enakorin）