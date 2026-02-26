金利1.20％の大和ネクスト銀行「円定期預金」に100万円を1年預けたら利息はいくらもらえる？
Q. 金利1.20％の大和ネクスト銀行「円定期預金」に100万円を1年間預けたら利息はいくら？2月に入りメガバンクが一斉に預金金利を引き上げましたが、ネット銀行の方が依然として高金利です。特に比較的高い金利を設定している大和ネクスト銀行の「円定期預金」に注目している方も多いのではないでしょうか。
そこで100万円を1年間預けた場合、手元に残る利息はいくらになるのか、メガバンクと比べてどの程度の差が出るのか試算してみました。
A. 年1.20％なら税引前1万2000円、税金を差し引いた後の利息額は約9562円です定期預金で手持ち資金を確実に増やしていくなら、大和ネクスト銀行の円定期預金（1年・金利1.20％）は注目度が高い商品です。
金利が上がったとはいえメガバンクの1年もの定期預金が0.40％であることを考えると、相対的に魅力的な水準といえます（いずれも、2026年2月16日時点の金利）。
では100万円を1年間預けた場合、利息はどのくらいでしょうか。
年1.20％なら、税引前の利息は1万2000円、20.315％の税金を差し引いた後の利息額は約9562円です。
同じ金額をメガバンク（約0.40％）に預けた場合、税引前で4000円、税引後ではおよそ3187円なので、1年で約3倍もの差が生じることになります。
10万円から預けられ、証券口座との連携もスムーズ大和ネクスト銀行は、大和証券グループ本社が100％出資する銀行です。個人顧客を対象とした円定期預金は、ネットバンキングから簡単に申し込みができます。
また、普通預金と大和証券の口座を開設すると、資金移動にかかる手数料は無料で、他の金融機関のご本人名義口座への振込手数料も何回でも0円になります。他人名義への振込手数料も月3回まで無料なので、投資口座と預金口座を管理しつつ、手数料もおさえられるでしょう。
なお、定期預金は元本が保証されているので安心ですが、途中で解約すると金利が大きく下がるため、すぐに使う予定のないお金を預け入れるようにしましょう。
(文:All About 編集部)