お笑い芸人のキンタロー。さんは2月25日、自身のInstagramを更新。“オリンピックっぽい写真”を公開し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：キンタロー。さん公式Instagramより）

お笑い芸人のキンタロー。さんは2月25日、自身のInstagramを更新。“オリンピックっぽい写真”を披露しました。

【写真】キンタロー。の“オリンピックっぽい写真”

「すごい頑張ってましたね」

キンタロー。さんは「キンタロー。も帰国しました!!（from 2018）　オリンピックっぽい写真でてきました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、白と紺の日本代表ジャージを着たキンタロー。さんがガッツポーズをしています。「社交ダンス世界選手権2018に向けて　ダンス漬け海外遠征してる時のです」と、本格的に社交ダンスに取り組んだ当時の写真であることを説明。

2枚目はダンス衣装の男女ペア2組のショットで、キンタロー。さんもバッチリ決まっています。「フィンランド大会で2位　金メダルまであと少し!!欲しかった」と、さらりと輝かしい成績を明かしています。

また、「今と同じ時期　オリンピックに感化され　りくりゅうペアに度肝抜かされ　思い出が湧き出ました」と、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア種目で金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手の“りくりゅうペア”の影響で、当時の思い出がよみがえったことも伝えています。

ファンからは「いつもと違う一面も素敵ですね」「素敵」「本当にキンタローさん尊敬してまーす」「おかえりなさい」「すごい頑張ってましたね」「寝起きの石原さとみさんかと思った〜」「懐かしいですね」「アスリートやん」と、驚きと称賛の声が集まりました。

“りくりゅうペア”の物まねを披露

22日には「りくりゅうペア本当に！本当に！　金メダルおめでとうございます」と、りくりゅうペアの物まねショットを公開していたキンタロー。さん。ファンからは、「発想力に脱帽」「宇宙一のモノマネです」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)