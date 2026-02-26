「寝起きの石原さとみさんかと」キンタロー。、大会2位のレアショット公開「ダンス漬け海外遠征してる時の」
お笑い芸人のキンタロー。さんは2月25日、自身のInstagramを更新。“オリンピックっぽい写真”を披露しました。
【写真】キンタロー。の“オリンピックっぽい写真”
2枚目はダンス衣装の男女ペア2組のショットで、キンタロー。さんもバッチリ決まっています。「フィンランド大会で2位 金メダルまであと少し!!欲しかった」と、さらりと輝かしい成績を明かしています。
また、「今と同じ時期 オリンピックに感化され りくりゅうペアに度肝抜かされ 思い出が湧き出ました」と、ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・ペア種目で金メダルを獲得した三浦璃来選手と木原龍一選手の“りくりゅうペア”の影響で、当時の思い出がよみがえったことも伝えています。
ファンからは「いつもと違う一面も素敵ですね」「素敵」「本当にキンタローさん尊敬してまーす」「おかえりなさい」「すごい頑張ってましたね」「寝起きの石原さとみさんかと思った〜」「懐かしいですね」「アスリートやん」と、驚きと称賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
キンタロー。さんは「キンタロー。も帰国しました!!（from 2018） オリンピックっぽい写真でてきました」とつづり、2枚の写真を投稿。1枚目は、白と紺の日本代表ジャージを着たキンタロー。さんがガッツポーズをしています。「社交ダンス世界選手権2018に向けて ダンス漬け海外遠征してる時のです」と、本格的に社交ダンスに取り組んだ当時の写真であることを説明。
“りくりゅうペア”の物まねを披露22日には「りくりゅうペア本当に！本当に！ 金メダルおめでとうございます」と、りくりゅうペアの物まねショットを公開していたキンタロー。さん。ファンからは、「発想力に脱帽」「宇宙一のモノマネです」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
