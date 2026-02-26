「カービィのストロベリーバーガー　スクエアトートバッグセット」（税込 3150円）

　『星のカービィ』のテーマカフェ「カービィカフェ」と「キャプテンスイーツバーガー」がコラボした「カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット」が、3月1日（日）から、「キャプテンスイーツバーガー」と「カービィカフェ」各店舗で販売される。

【写真】ふわふわ刺しゅうのカービィがかわいい！　内ポケット付きバッグの詳細

■お菓子がすっぽり入るサイズ感

　今回登場するのは、昨年発売され早期完売となった、コラボスイーツとサガラ刺しゅうのカービィを施したトートバッグがセットになった限定商品。

　スクエア型のトートバッグは、お菓子がすっぽり入るサイズ感で、内ポケットも付いた便利な仕様となっている。

　そして「カービィのストロベリーバーガー」は、いちごミルク味のはみ出しチョコレートと甘酸っぱい“いちごのホイップショコラ”を、発酵バターが香るソフトクッキーでサンドしたスイーツバーガー。箱の中には「オリジナルステッカー」（全3種）がランダムで1枚封入される。

　なお、販売期間は3月1日（日）〜3月下旬頃で、なくなり次第終了。「キャプテンスイーツバーガー 東京駅南通路店」ではトートバッグ単品の販売も実施される。