『星のカービィ』トートバッグ付きスイーツバーガーが再登場！ 3月下旬頃まで限定で
『星のカービィ』のテーマカフェ「カービィカフェ」と「キャプテンスイーツバーガー」がコラボした「カービィのストロベリーバーガー スクエアトートバッグセット」が、3月1日（日）から、「キャプテンスイーツバーガー」と「カービィカフェ」各店舗で販売される。
【写真】ふわふわ刺しゅうのカービィがかわいい！ 内ポケット付きバッグの詳細
■お菓子がすっぽり入るサイズ感
今回登場するのは、昨年発売され早期完売となった、コラボスイーツとサガラ刺しゅうのカービィを施したトートバッグがセットになった限定商品。
スクエア型のトートバッグは、お菓子がすっぽり入るサイズ感で、内ポケットも付いた便利な仕様となっている。
そして「カービィのストロベリーバーガー」は、いちごミルク味のはみ出しチョコレートと甘酸っぱい“いちごのホイップショコラ”を、発酵バターが香るソフトクッキーでサンドしたスイーツバーガー。箱の中には「オリジナルステッカー」（全3種）がランダムで1枚封入される。
なお、販売期間は3月1日（日）〜3月下旬頃で、なくなり次第終了。「キャプテンスイーツバーガー 東京駅南通路店」ではトートバッグ単品の販売も実施される。
