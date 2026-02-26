「かなりバカげている」CL敗退のユベントス、イングランド人DFのレッドに同僚は怒り！解説陣も苦言「まったくの恥」「賛同できない」
奇跡の逆転を目指していただけに、極めて大きな判定となった。
２月25日に行われたチャンピオンズリーグのプレーオフ第２レグ、ユベントス対ガラタサライの一戦で、ユーベDFのロイド・ケリーが後半に退場となった。このジャッジが議論を呼んでいる。
第１レグで２−５と敗れ、ホームゲームで最低でも３点が必要だったユベントスは、前半に１点を奪ってハーフタイムに突入。だが、後半立ち上がりにケリーが退場となってしまう。
ケリーはジャンプしてボールをヘディングした際、バルシュ・ユルマズの脚の後ろ側を踏むかたちとなった。主審は当初、２枚目のイエローカードを提示。するとVARが介入し、オンフィールドレビューの結果、一発レッドに判定が変わる。
いずれにしてもケリーの退場は変わらず、２点が必要だったユベントスは数的不利に立たされた。それでもフェデリコ・ガッティとウェストン・マッケニーのゴールで合計スコアをタイとし、延長戦に持ち込むことに成功する。だが、その延長戦でガラタサライに２点を許して力尽き、16強を逃した。
『Tuttosport』によると、ガッティは「見直したけど、かなりバカげていると思う」と話している。
「彼はボールを叩いて、それからどうしろというんだ？ 今のサッカーで僕らDFはあまりに罰せられている。エピソードが試合を変えたのは確かだ。それでも、本当に見事な反撃をしたけどね。サポーターもすごく後押ししてくれた」
ガッティは第１レグでベスト16を逃したと反省の弁も口にした。ただ、ケリー退場の判定が大きく左右したことは否めない。それだけに、イタリア国外でも話題となった。
英公共放送『BBC』によると、かつてプレミアリーグでプレーしたカーティス・デイビスは、「まったくの恥だ」と批判している。
「ケリーはクリーンにヘディングにいった。どこか地面に足をつけるしかないじゃないか。そして不運にも相手選手の上に着地となった。彼はどこに足を置くべきだったというんだ？ ケリーのフラストレーションは理解できる」
マンチェスター・シティOBのネダム・オヌオハは、「自分がケリーだったら、本当にがっかりする」と同情したうえで、「だが今のサッカーでは常にレッドになる」との見解を示した。
しかし、リバプールOBのスティーブン・ウォーノック「それは賛同できない。純粋に偶発的だったからね」と反対している。
「イエローカードは理解できる。でも、レッドじゃない」
ユベントスの選手たちが奮闘し、不利な状況から逆転突破に迫った姿に感動した人は少なくない。それだけに、物議を醸す判定があったことは残念だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】物議を醸しているユベントスDFのレッド
