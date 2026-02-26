平手友梨奈、神尾楓珠との“電撃婚”報告後初のX投稿 ファン歓喜「泣けちゃう」「安心できた」
歌手で俳優の平手友梨奈が26日、自身のXを更新。俳優の神尾楓珠との結婚発表投稿後、初のX投稿となった。
【写真】ファン歓喜！結婚報告後初のX投稿を行った平手友梨奈
今回の投稿では、後ろ姿のパンダのぬいぐるみが写った写真のみ。ファンからは「嬉しい！」「なんか泣けちゃう」「なんか安心できた」などといった感想が相次いで寄せられている。
結婚時は「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります」と投稿。「日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と結んでいた。
【写真】ファン歓喜！結婚報告後初のX投稿を行った平手友梨奈
今回の投稿では、後ろ姿のパンダのぬいぐるみが写った写真のみ。ファンからは「嬉しい！」「なんか泣けちゃう」「なんか安心できた」などといった感想が相次いで寄せられている。
結婚時は「私事で大変恐縮ではございますが、この度、神尾楓珠と平手友梨奈は結婚いたしましたことをご報告申し上げます。それぞれの歩んできた道が交差し、こうして一つの道となりました。日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります」と投稿。「日々感謝の気持ちを忘れずに、自分たちらしく歩んでまいります。未熟な二人ではありますが、今後とも温かく見守っていただけますと幸いです」と結んでいた。