【あすから】チソン、目を覚ましたら薬物中毒者に… 韓国ドラマ『コネクション』放送スタート
俳優のチソンが主演する韓国ドラマ『コネクション』（全14話）があす27日より、CS放送「衛星劇場」で放送される（毎週金曜 後11：00〜※2話連続）。
【場面ショット】『賢い医師生活』チョン・ミドも出演する韓国ドラマ『コネクション』
目を覚ましたら薬物中毒者になっていた敏腕刑事が、事件の真相を追う犯罪捜査サスペンス。『キルミーヒールミー』『被告人』など数々の大ヒットドラマを世に送り出してきたチソンが、“麻薬漬けの麻薬捜査官”という異色のキャラクター・ジェギョンを演じる。さらに、『賢い医師生活』シリーズで大ブレイクしたチョン・ミドが金のために不正もいとわない記者・ユンジンを、ユンジンの高校時代をIZ*ONE出身キム・ミンジュが演じている。
■あらすじ
アニョン警察署の麻薬捜査チームの刑事チャン・ジェギョン（チソン）はチームのエースとして大活躍し、華々しく昇進する。その夜、疎遠になっていた友人がジェギョンの家を訪ね、20年前の出来事を謝罪して帰る。一方、ジェギョンの高校時代からの友人で、不正をして金を稼いでいた記者のオ・ユンジン（チョン・ミド）は、麻薬中毒の疑いのある女性が事故死するのを目撃する。そんな中、昇進祝いの飲み会の帰り、ジェギョンは何者かに拉致されて麻薬を摂取させられる。送られてきたメッセージから、家を訪れた友人が何かを知っていると思い、電話をするが連絡が取れない。その後、彼が転落死したことを知り…。
絶縁した親友の不可解な死をきっかけに20年間続いた歪な友人関係を暴いていくジェギョンとユンジン。麻薬と親友に何らかの関係があるのではと考えたジェギョンだったが、その死は自殺と判断され遺体は司法解剖されないことに。さらにその判断を下したのは高校時代からの友人である地方検察のエリート検事パク・テジン（クォン・ユル）だった。葬儀場には製薬会社の跡取りであるウォン・ジョンス（キム・ギョンナム）も現れ…。友情でつながっていたはずの者たちが全員容疑者にかわるとき、その関係＜コネクション＞は善かあるいは悪なのか。
■演出
キム・ムンギョ
■脚本]
イ・ヒョン
■キャスト
チソン、チョン・ミド、クォン・ユル、キム・ギョンナム
