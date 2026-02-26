エン株式会社が運営する日本最大級の派遣情報サイト「エン派遣」（ｈｔｔｐｓ：／／ｈａｋｅｎ．ｅｎ‐ｊａｐａｎ．ｃｏｍ／）上で、１月５日から２月２日まで「派遣で働くきっかけ」についてインターネットによるアンケート調査を行ない、２０９２人から回答を得た。

派遣で働くことに興味を持ったきっかけについて、６７％が「働く時間・期間が選びやすい」と回答した。２位には「時給が高い」（４４％）が続き、３位には「勤務地が選びやすい」（３９％）があげられ、働き方に関する希望の実現しやすさ・柔軟性がきっかけになっていることが分かった。

派遣の仕事探しをする上での不安については、５３％と半数が「希望条件に合う仕事が見つかるか」をあげ、上位には「経験・スキルが足りているか」（４３％）、「安定して働けるか」（４０％）が続いた。派遣で働く際に詳しく知りたいことについては、最多は「仕事内容」（８１％）だった。

派遣スタッフとして働いたことがある人１３１７人に、派遣で働いてみてよかったことを聞くと、最多は「働く時間・期間が選べた」（４３％）で、１ポイント差で「高時給で働けた」（４２％）が続いた。実際に「エン派遣」に掲載されている求人情報を分析すると、２０２６年１月度三大都市圏（関東、東海、関西）の平均時給は１７１４円で、東京都の最低賃金１，２２６円（２０２６年２月時点）を４８８円上回った。また、３３％が「未経験の仕事に就けた」と回答し、３人に１人が派遣スタッフとして未経験職種に就業していることが分かった。