設計業務の最優秀提案者が決定したスポーツ・コンベンションセンターについてです。公開プレゼンテーションの参加者に実施したアンケート結果が、26日の鹿児島県議会で公表されました。

県議会本会議は、大島紬をPRしようと知事や県議らが着物やネクタイを着用して開かれました。

県が鹿児島市のドルフィンポート跡地で計画するスポーツ・コンベンションセンターについて、県は今月18日、「つり屋根構造」を提案した共同事業体を最優秀提案者に決定。

この提案者を含む5者が参加した2次審査の公開プレゼンテーション会場には、県民ら130人が来場し、1550人がライブ配信を視聴しました。

26日の県議会では、来場者などに行ったアンケートの結果が公表されました。

「施設に期待すること」として最も多かったのは、▼鹿児島のシンボル的施設が139人、次いで、▼イベントにも有効活用できる施設が113人。

このほか、▼「特殊な構造はメンテナンスコストが懸念される」などの意見もあったということです。

また、北ふ頭エリアの利活用について県の評価委員会は、街づくりを進める事業者を選ぶための公募要項案の作成を進めています。

民間事業者から「独自のノウハウが漏えいする懸念が大きい」などの意見があり、プレゼンテーションは「非公開」とすることが、26日に明らかとなりました。

要項案は来月中に決まる見通しで、ことし10月ごろ事業予定者を決定し、早ければ来年度中に契約を結ぶ予定です。

