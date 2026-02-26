鹿児島市が市民に配布する5000円分のプリペイドカード。26日、市はカードの質問に答えるコールセンターを開設しました。物価高対策として始まるこの取り組み。事業者からは期待の声があがっています。

鹿児島市に店を構える生花店。季節の花や鉢物が並びます。

卒業や入学を控えるこれからの季節は例年、かき入れ時ですが、ラッピングなどに使用する資材は去年に比べて2割から3割高くなっているということです。

（ネルケ 神守綾さん）「花だけではなく、かごやラッピングにも値上げがある。従来の予算だと（花束が）一回り小さくなる、客とやりとりを毎回している」

期待されるプリペイドカード…事業者の条件は？

こうした物価高で悩む客や事業者の“救世主”と期待されるのが鹿児島市が配布を予定しているプリペイドカードです。

国の「重点支援地方交付金」を活用し市は1人あたり5000円分のプリペイド型商品券を4月末から全世帯に配る方針です。（※今年1月1日時点で住民基本台帳記載者が対象）

一方、使える事業者の条件は、決済方法としてVISAクレジットカードの差し込み端末があること。

利用可能な店舗として市のホームページから手続きすれば、店舗情報が市のホームページに掲載されるということですが、登録した事業所は11にとどまっています。

（ネルケ 神守綾さん）「初めて知った」

登録は「悩む項目もあったけど比較的簡単」

こちらの生花店は早速、登録することにしました。

少し戸惑う場面もありましたがおよそ5分。無事、登録が完了しました。

（ネルケ 神守綾さん）「悩む項目もあったけど比較的（簡単）。登録する事業者が増えたらみんなに情報がいく、見てもらわないと周知できない」

プリペイドカードについてより知ってもらおうと市は26日、コールセンターを開設したほか、27日から市役所内に窓口を設置します。

消費者心理の改善に期待

店側はカードを利用することで消費マインドが改善されることに期待を寄せています。

（ネルケ 神守綾さん）「カードを使って誰かのために喜んでもらうために、花を買ってもらえたらと働きかけをしていきたい。母の日も近づいているので絡めて案内をしたいと思う」

事業者の店舗情報登録の一次締め切りはあさって28日までです。

・