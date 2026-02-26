

「孤独のグルメ Season11」

松重豊が主演を務めるグルメドキュメンタリードラマの第11弾「孤独のグルメ Season11」の放送が決定した。テレ東で4月3日深夜24時12分から放送される。

本作は、原作・久住昌之、画・谷口ジローの同名人気コミックをもとにドラマ化。輸入雑貨商を営む主人公・井之頭五郎（松重豊）が営業先で見つけた食事処にふらりと立ち寄り、食べたいと思ったものを自由に食す、至福の時間を描いたグルメドキュメンタリードラマです。2012 年の深夜にひっそりと放送をスタートし早14年、食欲をそそる料理と松重が演じる五郎の大胆な「食べっぷり」や「心の声」が話題となり、誰しもの生活に“食のドラマ”があるという普遍的な魅力が人々の心とお腹を満たしてきた。

さらに 2025 年には松重豊自らが監督・脚本・主演を務める『劇映画 孤独のグルメ』が公開され、国内外で多くの方に楽しんでいただき大ヒットを記録。また韓国では、「孤独のグルメ」をきっかけに “孤食”を単なる“独りで食べる飯”ではなく、“独りで自由気ままに食を楽しむ至福の時間”と食文化の概念まで変えてしまうほどの社会現象に発展するなど、海を越えて愛される作品となった。

そして今回、レギュラーSeasonとしては2022年10月に放送された Season10以来、約3年半ぶりの新 Seasonとなる。果たして五郎は、どんな街で、どんなお店や人と、そしてどんな絶品グルメと出会うのか？

さらに「孤独のグルメ Season11」の放送決定を記念して、Blu-ray＆DVD BOX の特典映像として収録されている「孤独のグルメ Season10」のメイキングコンテンツなどを TVer ほか配信プラットフォームにて期間限定で特別公開。また、新Season 放送に先駆け、過去のシリーズも随時配信予定。

松重豊（井之頭五郎 役）コメント

シリーズも10回を数え、スピンオフの「それぞれの孤独のグルメ」もやったうえで、昨年「劇映画 孤独のグルメ」の公開も終えました。退場するタイミングとしては最適な局面ではありますが、諸事情により続投します。運命に抗うことなく受け入れること。目の前に出された料理を食べ切ること。これも人生なのだ。いや、こういう人生だったのだ…。シーズン11、やります。

テレビ東京 ドラマ制作部 小松幸敏（プロデューサー）コメント

放送開始から14年と人気も認知も増し、撮影中に沢山の声援を頂く中で、「いつから放送ですか？」と聞かれることも多々ありました。情報解禁前は濁してお返事しかできませんでしたが、お待たせしました！約 3年半ぶりのレギュラーSeason ですが、「気負わず」「変わらず」ただただ美味しいグルメを探求し 12 話を走り切ります。「ふらっと QUSUMI」も 3 年半ぶりに帰ってきます。久住先生が何を選び、何を食べるかも是非お楽しみに！