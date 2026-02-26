公明党の竹谷代表は２６日の参院代表質問で、高市政権への批判を展開した。

将来的に中道改革連合に合流し、政権への対抗軸となることを模索しているものの、展望は開けていない。

竹谷氏は冒頭、高市首相が自民党議員にカタログギフトを配布したことを巡り、「法令上問題はなくても失望や戸惑いを感じている有権者もいる」と指摘した。首相が検討する旧姓使用の法制化に関しても、「国民への丁寧な説明を欠き不透明」と述べ、選択的夫婦別姓制度の導入を求めた。

公明は衆院選後に発表した声明で、中道改革に対し、「塊を大きくし、野党第１党の責任と役割を果たすことが求められる」と勢力拡大に期待感を示した。

ただ、同党は現状、衆参両院の合計では国民民主党より少ない。衆院選の惨敗を受け、立憲民主党の一部は中道改革への合流に慎重なためだ。同党の立民出身者には比例選で優遇された公明への反発もくすぶる。

合流への機運が高まらない中、中道改革、立民、公明の３党は幹事長・国会対策委員長会談を定期的に開催していく方針だ。竹谷氏は質問後、記者団に「個々の政策について今後協議をしながら、３党でやっていく」と結束を強調した。