

○中電工 <1941> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.58％にあたる140万株(金額で69億3700万円)を上限に、2月27日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○日産化 <4021> [東証Ｐ]

発行済み株式数の0.74％にあたる100万株の自社株を消却する。消却予定日は3月12日。



○フジＨＤ <4676> [東証Ｐ]

発行済み株式数の27.79％にあたる6507万1500株の自社株を消却する。消却予定日は3月12日。



○タカラスタ <7981> [東証Ｐ]

発行済み株式数の5.79％にあたる389万1500株の自社株を消却する。消却予定日は3月13日。



○ミズノ <8022> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.04％にあたる80万株(金額で30億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は2月27日から8月31日まで。うち74万0700株を2月27日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で取得する。



○邦ガス <9533> [東証Ｐ]

発行済み株式数の6.77％にあたる665万3300株の自社株を消却する。消却予定日は3月31日。



［2026年2月26日］



株探ニュース

