令和ロマン・高比良くるまが２６日、ＴＢＳ「ラヴィット！」に出演。オープニングトークの８時２分に、早くも熱愛報道の件で捕まった。

ゲストのアイドルグループＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡの米村姫良々が、くるまがＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡのライブに来場したことがあると話すと、ひな壇左端のギャル曽根が反応。「ええーっ！？手広くやってるねえ？」と斬り込んだ。

じわじわと笑いが広がり、くるまが「はあ？」と苦笑。「プライベートで見に行っただけですよ」と言うと、ギャル曽根は「えっ、手広くない？若者もいくんだ。幅が広いよね」とぶち込んだ。

くるまが「最悪だ！やばっ」と笑わせ、ＯＣＨＡ ＮＯＲＭＡのライブは最近見に行ったと話すと、再びギャル曽根が「２人？２人で？」。

くるまが「友人と一緒に！」と言うと、「友人！？」。週刊ギャル曽根と命名される中、「誰かなあ？」「友人ね？」と逃がさなかった。

ネットでも話題となり「手広くやってるくるまｗ」「くるまに対する間接的ないじりがすごい」「くるまをイジるｗ」「広くやってる 朝から爆笑をさらうギャル曽根、さすが」「ギャル曽根さん天才なんだけど」「ギャル曽根さんぶっ込んだｗ」「ギャル曽根さんに刺されて動揺してるくるまｗ」「容赦ないくるまいじりｗ」「ＭＥＧＵＭＩと見に行ったのかくるまに詰め寄るギャル曽根」と笑いが広がった。