2026年にCDデビュー6周年を迎え、ますます勢いを増す9人組アイドルグループ「Snow Man」。グループ内の “ロイヤルキャラ” でおなじみの宮舘涼太に熱愛が取りざたされ、ファンに衝撃を与えた。SNSでは、人気アイドルの “お相手” に注目が集まっている。

宮舘の熱愛は、2月25日の「女性セブンプラス」によって伝えられた。

「記事によれば、お相手は日本テレビの黒田みゆアナウンサーで、1年ほど前から関係を深め、宮舘さんの自宅にお泊りすることもあるとされています。

宮舘さんが熱愛を報じられるのは初めてですが、黒田アナは2023年5月の『FRIDAYデジタル』で、同期入社の若手ディレクターと交際していると伝えられていました。今回、宮舘さんとの関係が取りざたされたことで、黒田アナにも注目が集まっています」（スポーツ紙記者）

黒田アナは、2021年に日本テレビに入社し、報道番組『news zero』の月曜から水曜のカルチャーキャスターを担当した。2023年4月から、朝の情報番組『DayDay.』のアシスタントキャスターを務めるなど、若手アナウンサーのなかでも目覚ましい活躍を見せている。

今回、宮舘との熱愛が取りざたされた黒田アナだが、Xでは

《黒田みゆアナって垢抜け大成功だよね 元から綺麗だけどメイクとか髪色とか今の方が似合ってる》

《初期からDAYDAY見てて、どんどん綺麗になるというか色気が出てると思ってた》

《入社当時からの垢抜けがすごい〜！》

など、“垢抜けビジュ変” に驚く声があがっている。

「入社当時の黒田アナは、黒髪で眉が太く、ナチュラルメイクが特徴的で、清楚な雰囲気でした。ただ、2025年ごろから、SNSで『雰囲気変わった』という声があがっていたのです。明るめの茶髪にし、眉が少し細くなり、メイクも華やかになった印象を受ける人が多かったようです」（芸能担当記者）

人気アイドルと若手女子アナの熱愛が話題になったが、旧ジャニーズ事務所時代から、この組み合わせはしばしば見られたという。

「嵐の櫻井翔さんは、2017年の『NEWSポストセブン』で元テレビ朝日アナウンサーの小川彩佳さんとの熱愛が報じられ、2019年に結婚した二宮和也さんのお相手も元フリーアナウンサーの女性だと伝えられました。

ここ数年でも、2023年になにわ男子の西畑大吾さんと読売テレビの足立夏保アナの熱愛が『文春オンライン』に報じられ、2024年には元KAT-TUNの中丸雄一さんが元日本テレビアナウンサーの笹崎里菜さんとの結婚を発表しています。

現在、STARTO ENTERTAINMENTでトップクラスの人気を誇るSnow Manのメンバーである宮舘さんも、嵐から続く女子アナとの “つながり” が浮上した形になります」（同）

過去には、女子アナとゴールインした前例もあるが、宮舘と黒田アナの行く末ははたして──。