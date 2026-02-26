高市早苗首相は２６日、参院本会議で消費税の減税などを議論する超党派「国民会議」参加要請をめぐって頭を下げて謝罪する場面があった。

この日午後、代表質問に立った立憲民主党の斉藤嘉隆参院議員は「私たちは国民会議の参加要請されていません。一体どうなっているんですか」と質問。これに高市首相は「今日の午後の段階で御党に対しても、お声がけをしていると聞いております」と答えた。

しかし、れいわ新選組・奥田ふみよ共同代表の質問に対する答弁を行う前に牋枴儉瓩起きた。

「先ほどの斉藤嘉隆議員への答弁のなかで『国民会議について、御党に対してもお声がけをしております』と発言しましたが、正しくは御党にお声がけをしておりませんでした。他党にお声がけをしたことで誤認をいたしましたので訂正させていただきます」と高市首相と説明し、頭を下げて謝罪した。

国民会議の初会合は参院本会議が終わったあとに首相官邸で開催。自民党、日本維新の会、野党からチーム未来が出席。中道改革連合と国民民主党は見送った。

高市首相は立憲を初会合に呼び忘れたことに加え、ほかの党と間違えて「出席のお声をおかけしている」と答えるミスをした格好となった。

参院本会議場の野党席は一瞬にして大きなざわめきとともに高市首相に向かって「なんだよ、それは、えっ！」「おい、間違いか！」「国会が国民会議じゃないのか！」「失礼じゃないか！」と爛筌犬陵鬮瓩吹き荒れた。