ちいかわたちの忘れられない夏が幕を開ける―『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』7.24公開へ 映像初解禁

