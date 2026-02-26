ちいかわたちの忘れられない夏が幕を開ける―『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』7.24公開へ 映像初解禁
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』の公開日が7月24日に決定。併せて、本編映像初解禁となる特報、場面カット3点が解禁された。
【動画】人気の“セイレーン編”が映画化！ 『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』特報
イラストレーターのナガノ氏が描くX（旧Twitter）発の漫画作品『ちいかわ』は、2020年の連載開始より、ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語が読者を夢中にさせてきた。
そんな『ちいかわ』の初の映画化となる本作で描かれるのはシリーズ中でも異色かつ人気の長編エピソード、通称“セイレーン編”。制作は、劇場版『ウマ娘 プリティーダービー 新時代の扉』での圧倒的なアクションシーンなど、ハイクオリティなアニメーションが評判のCygamesPictures。ナガノ氏の完全監修のもと、ちいかわたちの冒険が壮大な音楽と迫力の映像で描かれる。
そんな『映画ちいかわ』の本編映像が初解禁。
1枚のチラシをきっかけに、とある島へと帆を進める船に乗り込んだちいかわ、ハチワレ、うさぎ。果たしてその先に待つもの、そしてその“島のひみつ”とは…？ 映画ならではの映像に加え、ファンにはおなじみの楽曲「ひとりごつ」がオーケストラアレンジで流れるなど、ちいかわたちを待ち受ける壮大な旅のはじまりを早くも予感させる、30秒の特報映像となっている。
併せて、場面カット3点も初解禁。ある島へ向かうため、船に乗り込み、ワクワクが止まらない様子のちいかわとハチワレ、切り株の上で寝っ転がっているうさぎに加え、愛用のさすまたを持ち、冒険に向かう直前の凛々しいちいかわとハチワレのバックショットの3点となっている。
『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』は、7月24日公開。
