な、懐かしーーッ♡【セリア】レトロデザインが激エモ！「注目キャラポーチ」

レトロブームが続く今、100円ショップにも懐かしいキャラアイテムが豊作です。その中から今回注目したのは【セリア】で見つけたサンリオキャラポーチ。大人世代の心をくすぐる、名作デザインが登場しています。小ぶりで小さめバッグにも入りそうなので、癒しグッズ感覚でバッグに忍ばせておくのもおすすめです。

マイメロディのチャーミングなプチ巾着

【セリア】「マイメロディ50周年 プチ巾着」\110（税込）

チェック柄にポップな色合いで描かれたイラストが、思わず目を引くチャーミングなプチ巾着。9.5 × 12cmのコンパクトサイズで、リップやヘアアクセサリーなどの小物収納にちょうどよさそうです。@ftn_picsレポーターとも*さんによると、「アソートタイプで、ガーリーポップが1種と歴代イラストが5種のどれかが入っています」とのこと。プチプラなので思わず全種類集めたくなるかも。

フラット型で持ち運びしやすいキティポーチ

【セリア】「ミニフラットポーチ KT newスタンダード」\110（税込）

レトロな配色のキティデザインが可愛い、ミニサイズのフラットポーチ。開口部はファスナー付きなので、コスメはもちろんカード類、アクセサリーなどの収納にもおすすめ。大きさは約14 × 12cmの薄型なのでバッグの中でもかさばりにくく、ハンドバッグなどにもしまいやすいサイズ感です。

