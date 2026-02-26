冷蔵庫は空、でも高熱で動けない！「誰かに頼りたい」葛藤した結果 → 少し割高でも腑に落ちた理由

筆者の話です。

体調を崩したある日、「頼る」ことに迷いが生まれました。

少し割高でも選んでよかった理由は、そのあと静かに腑に落ちます。

外出できない体調

熱が出て、布団から起き上がるのもつらい朝でした。

体はだるく、頭もぼんやりしていて、外に出る気力も体力もありません。

昔なら、無理をしてでも買い物に行くか、誰かに連絡するしかなかった状況です。

冷蔵庫を開けて中を確認すると、すぐに使える食材はほとんど残っていません。

水やスポーツドリンクも残りわずかで、買い足しが必要な状況。

スーパーの袋を下げて帰る自分の姿を思い浮かべただけで、気持ちが重くなりました。

ひとり暮らしのためらい

友人に頼もうかとスマホを手に取っては、画面を閉じる。

その繰り返しです。

風邪やインフルエンザの可能性を考えると、相手に移してしまわないかも気がかりでした。

「頼みたいけど、迷惑かな」

「そこまでしてもらうほどじゃないかも」

そんな考えが頭の中を行ったり来たりします。

頼りたい気持ちと、遠慮してしまう癖が、頭の中でぶつかっていました。

時間だけが過ぎ、喉の渇きと不安が、じわじわと積み重なっていったのです。