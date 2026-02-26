桑田佳祐の新曲「人誑し / ひとたらし」が、4月4日より放送開始されるTVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌に決定した。

本日2月26日(木)に70歳・古希の誕生日を迎えた桑田佳祐。新ビジュアル&ティザー映像公開、新曲「人誑し / ひとたらし」の配信&CDシングルリリース、真夏の全国アリーナツアー開催、桑田佳祐歌詞集の発売といったニュースが一挙発表されたのは既報のとおりだ。

これらの発表が行なわれたのと同時刻、桑田佳祐公式YouTubeチャンネルに詳細不明の謎の動画の事前視聴予約ページ公開されSNSを中心に様々な憶測を呼んでいた。プレミア公開が予告された時間である19時、動画に現れたのはアニメーション化された桑田佳祐。

このスペシャル動画の解禁をもって、本日発表された新曲「人誑し / ひとたらし」がTVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌として書き下ろされたものであったことが明らかになった。同時にtv asahi animation 公式YouTubeチャンネルでもこのスペシャル解禁映像と楽曲が使用された本PV第2弾が公開され、ジャンプチャンネル、アニプレックス、桑田佳祐の4チャンネルがコラボレーションする動画として公開されている。

今回の発表を受けて、主題歌への想いを込めた桑田佳祐をはじめ関係者のコメントも到着。原作作画：馬上鷹将が描き下ろした桑田佳祐のイラストも公開された。

■TVアニメ『あかね噺』 ▼放送情報

テレビ朝日系全国24局ネット“IMAnimation”枠：2026年4月4日（土）より 毎週土曜 夜11時30分〜

BS朝日：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 深夜1時〜

AT-X：2026年4月5日（日）より 毎週日曜 夜10時〜 ※リピート放送：毎週木曜 朝5時30分〜／毎週日曜 朝7時〜

CSテレ朝チャンネル1：2026年4月12日（日）より 毎週日曜 夜9時〜

アニマックス：2026年5月23日（土）より 毎週土曜 夜8時30分〜 ※リピート放送：毎週日曜 朝8時30分〜 ▼配信情報

ABEMA・Netflixにて4月5日（日）午前0時〜先行配信！

他各配信プラットフォームにて順次配信開始 TVアニメ『あかね噺』 公式サイト

https://akane-banashi.com/

■先行配信シングル 桑田佳祐「人誑し / ひとたらし」

2026年4月3日(金)配信スタート

事前予約リンク https://taishita.lnk.to/hitotarashi

※上記リンクよりライブラリ追加の事前予約をすることで、配信開始後にご自身のライブラリに楽曲が自動でダウンロードされます。

■18thシングル「人誑し / ひとたらし」

2026年6月24日(水)発売 ※アナログ盤を除く

特設サイト https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026 ■完全生産限定盤

CD + Special Goods / VIZL-3300 / ￥2,750（税込）

詳細後日発表 ■通常盤

CD / VICL-38700 / ￥1,430（税込） ■アナログ盤 (7月8日[水]発売)

LP / VIJL-61900 / ￥2,750（税込） ★全形態共通・早期予約者限定購入特典「スペシャル・シリアルコード」

2026年6月24日発売 桑田佳祐 シングル「人誑し / ひとたらし」（アナログ盤は7月8日発売）を期間内に予約購入いただいた方に、早期予約者限定購入特典として「スペシャル・シリアルコード」をプレゼントいたします！

「スペシャル・シリアルコード」をお持ちの方は、本コードをお持ちの方のみを対象とした、桑田佳祐 2026年全国アリーナツアーの「スペシャル・シリアルコード」チケット受付（抽選）をご利用いただけます。詳細は特設サイトをご確認ください(https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode)。

※対象商品1点のご予約に対して「スペシャル・シリアルコード」を1つお渡しいたします。

※本施策対象商品は予約キャンセル不可・全額前金での受付となります。

※対象予約期間外、また対象ストア外のご予約は「スペシャル・シリアルコード」配布の対象外となりますのでご注意ください。

※本コードの譲渡、売買は禁止です。

■＜桑田佳祐 LIVE TOUR 2026＞ ※正式タイトル後日発表

2026年

7月8日（水）開場17:30開演18:30

7月9日（木）開場17:30開演18:30

石川県産業展示館4号館

問い合わせ先：FOB金沢 076-232-2424（平日11:00〜17:00） 7月14日（火）開場17:30開演18:30

7月15日（水）開場17:30開演18:30

あなぶきアリーナ香川

問い合わせ先：デューク高松 087-822-2520（平日11:00〜17:00） 7月21日（火）開場17:30開演18:30

7月22日（水）開場17:30開演18:30

広島グリーンアリーナ

問い合わせ先：キャンディープロモーション 082-249-8334（平日11:00〜17:00） 7月29日（水）開場17:30開演18:30

7月31日（金）開場17:30開演18:30

8月1日（土）開場16:00 開演17:00

TOYOTA ARENA TOKYO

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 8月7日（金）開場17:00開演18:00

8月8日（土）開場16:00 開演17:00

三重県営サンアリーナ

問い合わせ先：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） 8月13日（木）開場17:30開演18:30

8月14日（金）開場17:30開演18:30

グランメッセ熊本

問い合わせ先：BEA 092-712-4221（平日12:00〜16:00） 8月19日（水）開場17:30開演18:30

8月20日（木）開場17:30開演18:30

GLION ARENA KOBE

問い合わせ先：キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00 土日祝休業） 8月27日（木）開場17:30開演18:30

8月28日（金）開場17:30開演18:30

北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

問い合わせ先：WESS info@wess.co.jp 9月2日（水）開場17:00開演18:30

9月3日（木）開場17:00開演18:30

Kアリーナ横浜

問い合わせ先：キョードー横浜 045-671-9911（月〜金 11:00〜15:00） 9月9日（水）開場17:30開演18:30

9月11日（金）開場17:30開演18:30

9月12日（土）開場15:30 開演16:30

宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

問い合わせ先：GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info ※チケットのお申し込みに関する詳細は、受付期間開始時にお知らせいたします。その他の詳細は特設サイトをご覧ください。

特設サイト https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026live