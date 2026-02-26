骨折をきっかけに、寝たきりや介護が必要になる高齢者が増えています。その原因のひとつが「骨粗しょう症」。その予防と早期発見に取り組む須崎市の病院を取材しました。



高知県須崎市の須崎くろしお病院です。

診察に訪れたのは中土佐町の佐竹千春さん（64）です。佐竹さんは去年・2025年の春に転倒して手首を骨折しました。



■佐竹千春さん

「私はポッキと折れてるつもりだったが、結構複雑に折れてたそうでして。手をついただけなのに、そこまで折れたということはきっと骨が弱いんだなと」





骨の強度を示す骨密度は80％以上が正常値で、70％以下になると「骨粗しょう症」と診断されます。佐竹さんの骨密度は48％。2025年の7月からリハビリなどの治療を続け、現在は51％に数値は上がっています。■佐竹千春さん「身長何センチ、体重何キロ、血圧いくつって、みなさん知っていると思うけど、骨密度も自分の骨密度はどのくらいかということを、知っていた方がいいのではと、今回痛感している」骨粗しょう症の予防に取り組む須崎くろしお病院整形外科の佐野俊広医師。佐野医師は病院に働きかけ、2026年1月に骨粗しょう症の外来を開設しました。■須崎くろしお病院整形外科 佐野俊広 医師「骨折をした人たちの骨密度を測ってみると、かなり骨密度の低い人たちがいて。骨折するまでは骨の状態は分かりませんので自分は骨粗しょう症じゃないと思ってた人たちが、たくさんいる現実があったので」「骨粗しょう症」は骨の密度が低下して、骨がもろくなり、骨折しやすくなる病気で、骨粗しょう症が引き起こすリスクとして、寝たきりや認知機能の低下があります。厚生労働省によると、介護が必要になった主な要因では「骨折・転倒」が3位に。骨折から寝たきりになる事例が多く見られます。Q.骨粗しょう症を不安に思う人は？■佐野医師「たくさんいますね。食事の事どうしたらいいとか、どんな運動したらいいとか、骨の治療というのは体感できるものじゃないので、きちんとデータを見せながら骨が良くなってますよという事を説明するとみなさん納得されている」自治体の事業で骨粗しょう症の検診を受けている人の割合は全国平均5.7％に比べ、高知県はなんと0％。県では骨粗しょう症対策を重要な健康課題と位置づけてはいますが。■高知県健康政策部健康づくり担当 菊池菜々子チーフ「市町村事業として実施している団体が今はゼロという状態。骨粗しょう症検診そのものについては厚労省の方から検診の在り方について見直すような方向性で案内があったので検診そのものについては」国からの方針を待つ状態で、現在も大きな進展はありません。国内の骨粗しょう症患者数は約1590万人と推計され、そのうち4分の3が女性です。特に閉経後の女性に多く、60歳代の女性の5人に1人、80歳以上の女性では2人に1人が骨粗しょう症と言われています。特に骨折しやすい箇所は背骨で、一度骨折すると筋力の低下や姿勢の悪化なども影響して、さらに骨折のリスクが高まる恐れがあります。佐野医師が、最も重要視するのは。■佐野医師「予防と早期発見だと思います。背骨の骨折に関しては3分の2の人がいつの間にか骨折と言って知らない間に折れていることがあるので、そういうものを見つけるためにも検査が絶対に必要になると思うので、まずは来院してもらい、気になる人はきちんとした検査を受けて欲しい」骨粗しょう症の予防検診に来た須崎市の浦岡美奈子さん（83）。■浦岡美奈子さん「今日はね、いやいや来たがですよ、娘にすすめられて。ちょうど私もリウマチの治療を受けてるところやったから」Q.骨は健康でしたか？「いやあんまりいかんのよ。だからお薬を飲むように、今度の結果でね。私わりと動いたり山登りもスキーもしよったがですよ。今年も北海道へ行っちょりました。まだみなさんとの集まりに再々参加して楽しい思いもさせてもらいゆうき、頑張りたいと思う」須崎くろしお病院では骨粗しょう症を調べるために3つの検査を行っています。まずは骨密度検査。超音波や微弱なX線での検査で骨密度を正確に測定します。また、血液検査では骨が作られる速さと壊される速さのバランスを調べることができ、レントゲン検査では骨の変形など異常がないかを検査します。看護師や理学療法士あわせて4人が専門知識を持つ「骨粗しょう症マネージャー」としてチームで患者の治療や予防に取り組んでいます。■理学療法士 吉村笑莉子さん「今まではどうしても骨折をした人を自宅に帰すというところがリハビリでは重要な視点だと思ってたが、骨粗しょう症の正しい知識を身につけたことによって患者の質問とかも自信もって回答できるようになりましたし、予防の観点からも見ることが出来るようになってすごく視点が広がった」この日は地域の高齢者に、骨粗しょう症について知ってもらおうと須崎市と連携して勉強会が開かれました。骨粗しょう症マネージャーが講師となり、病気についてまた、検診について参加者にその大切さを伝えました。■参加者「骨粗しょう症になってないかちゃんと調べていかないかんなと思った」「最高、良かったですよ。とってもいいお勉強になりました」■須崎市役所長寿介護課保健師 小原桃果さん「皆さん講話のあとに質問があったので、皆さん関心が高いのと実際どうやって骨粗しょう症に向き合っていけばいいのかというのは疑問に思っちょったんだなというのは専門職として実感しましたので、病院と連携して検診時にそういう検査ができることは須崎市としても前向きに進めていければと思っている」骨粗しょう症は気づかないうちに進行し、人生の自立を脅かす病気です。しかし検診と予防によってリスクを減らすことができます。■佐野医師「健康寿命を延ばすという考え方があると思うが、早めに骨粗しょう症を診断して早めに治療して健康的な期間を延ばすという事が非常に大事だと思う。須崎市の人たちにまずは啓蒙活動を行い、近隣の市町村も同じように活動の場を広げて骨粗しょう症の検診を広めていくことができたらいいなと思っている」"健康寿命を延ばす鍵"ともいえる骨粗しょう症対策。今後、県全体に広がる取り組みが期待されます。