田村淳、娘のために作った“納豆ごはん”をファンが絶賛「盛り付けがプロ級」「これは激ウマ確定」「作り方知りたい」
お笑い芸人の田村淳（52）が26日、自身のXを更新。娘に作った“ごはん”を披露した。
【写真】「盛り付けがプロ級」ファン絶賛！田村淳が娘に作った“納豆ごはん”
田村は、「娘に作った納豆ごはん」を写真で紹介。木製の取っ手付きボウルに、納豆、刻みネギ、卵黄がバランスよく盛り付けられている。納豆は器の形に沿って折り畳まれた白いクレープのような生地に包まれており、田村は「下に白飯があります」と説明。「ペロリでした」とうれしそうに娘の完食を伝えた。
優しい“父の顔”をのぞかせた田村に、ファンからは「美味しそう〜！きっと愛情たっぷり」「盛り付けがプロ級ですね！」「これは激ウマ確定」「これを作ってくれるパパ最高」「薄い生地みたいなのは何でしょう…？」「作り方知りたい」など、さまざまな反響が寄せられている。
田村は2013年9月に10歳年下の一般女性と結婚。16年10月に第1子長女（9）、20年6月に第2子次女（5）が誕生した。
