無断・架空の党員登録問題で、自民党県連の役職を解任されている田畑裕明衆議院議員を、県連が来月開く会合に招く予定だとわかりました。田畑議員は今月の衆議院選挙で比例代表で当選していて、今後、役職復帰についても協議が行われるとみられます。



田畑議員は、無断・架空の党員登録問題を受けて、おととし自民党県連の役職を解任されました。



今月の衆院選では、富山1区の公認を得られませんでしたが、比例代表にくら替えして当選しました。





田畑議員は役職解任以降は、県連の行事に参加できない状態が続いていますが、関係者によりますと、県連が来月開く各支部の支部長らの会合に、田畑議員を招く方向で調整しているということです。田畑議員のほか、衆院選の県内選挙区で当選した3人と、比例代表で初当選した古井議員も招く予定です。県連内には田畑議員を役職に復帰させることには、賛否の声があります。きのう、宮本幹事長は。宮本幹事長「県連として厳しく対応していくべきだという意見も、もちろんおうかがいするわけですけども、1つこういう結果が出た中で、県連として一体となってやっていける方策をどう探るのかというのも、自民党県連として、スタートとして、大事な時期だよね、という意見交換もしていまして」田畑議員の処遇については、今年4月ごろまでに結論を出したいとしています。